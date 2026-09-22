Des pompiers libèrent un chaton coincé dans leur camion pendant un hommage aux victimes du 11 septembre

Coincée dans le camion des pompiers venus participer à la cérémonie commémorant les 25 ans des attentats du 11 septembre, une petite chatte tigrée a finalement trouvé bien plus qu’une sortie de secours. Baptisée Hero, la jeune féline a été adoptée après son sauvetage et se porte aujourd’hui à merveille dans son nouveau foyer.

En Floride (Etats-Unis), un moment solennel est devenu encore plus mémorable quand une petite créature à vibrisses a décidé de s'en mêler. L'incident rapporté par Coral Spring News a changé la vie de cette dernière, qui n'aura ainsi plus à connaître l'errance.

Le vendredi 11 septembre 2026 se tenait la cérémonie annuelle de commémoration des attentats de 2001, perpétrés notamment sur le World Trade Center et le Pentagone, organisée par la ville de Coral Springs, située à 70 kilomètres au nord-ouest de Miami.

A cette occasion, habitants, pompiers (Coral Springs Fire Department) et autres acteurs de la ville étaient rassemblés pour rendre hommage aux victimes.

Les participants ont toutefois été surpris de constater qu'un chaton s'était retrouvé coincé dans le camion à plateforme des soldats du feu. C'était une petite féline à la robe tigrée.



Coral Springs Fire Department / Facebook

« Nous l’adorons déjà ! »

Les pompiers se sont empressés de la libérer, mais l'histoire ne s'arrête pas à ce sauvetage. La jeune chatte tabby a, en effet, été adoptée peu après par Carolyn McGuire, directrice des clubs et des activités de la Coral Springs Charter School, un établissement scolaire public local.



Coral Springs Fire Department / Facebook

La nouvelle propriétaire de la petite rescapée a décidé de l'appeler Hero. Elle a également donné des nouvelles de sa protégée en commentant la publication Facebook du Coral Springs Fire Department relatant l'anecdote. « Elle a vu le vétérinaire ce matin et elle est en bonne santé, pleine de vie et s’adapte merveilleusement bien à sa nouvelle maison, a ainsi écrit l'adoptante. Merci encore au Coral Springs Fire Department d’avoir sauvé notre petite Hero. Nous l’adorons déjà ! »

Le conseil Woopets : que vérifier avant d’adopter un chat trouvé dans la rue ?

Adopter un chat errant est un beau geste, mais quelques précautions sont indispensables avant de l’accueillir définitivement chez soi :

Faire vérifier son identification (puce électronique ou tatouage) chez un vétérinaire afin de s’assurer qu’il n’appartient pas déjà à quelqu’un.

Si aucune identification n’est retrouvée, signaler le chat trouvé auprès des structures locales compétentes afin de rechercher son propriétaire s'il en a un.

Le faire examiner par un vétérinaire pour contrôler son état de santé et rechercher d’éventuels parasites ou maladies.

Le garder séparé des autres animaux pendant les premiers jours pour lui laisser le temps de s'habituer à son nouvel environnement et de limiter les risques de transmission d'éventuelles maladies.

Une fois ces vérifications effectuées, l’adoption peut se faire sereinement et permettre au chat de commencer une nouvelle vie dans de bonnes conditions.