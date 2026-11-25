En décembre 2024, l'équipe du Hawaii Cat Cafe, un bar à chats de Kapahulu, a découvert un chaton femelle d'environ 2 mois blessé dans l'établissement. Les caméras de sécurité ont désigné un ancien livreur, qui avait accès aux lieux avant l'ouverture. L'histoire du petit félin, relayée par I Heart Cats , s'est poursuivie devant un tribunal, mais aussi auprès de celle qui l'avait trouvé.

Depuis son ouverture en 2018, le Hawaii Cat Cafe a permis à quelque 3 700 chats de trouver une famille. C'est pourtant dans ce lieu voué à aider les félins qu'une employée a trouvé une toute jeune chatte blessée un beau matin.

Que s'était-il passé ? La réponse se trouvait dans les enregistrements des caméras de sécurité, que les responsables du café, préoccupés, ont passés en revue, et une enquête pénale s'en est suivie. D'après l'accusation, la vidéo montrait un livreur de pâtisseries qui détenait une clé du bâtiment, maltraiter le chaton avant l'ouverture.

L'homme a ensuite perdu son emploi de livreur. Mais tant que la procédure suivait son cours, il restait libre, et l'équipe redoutait d'éventuelles représailles. Cindy Washburn, la propriétaire des lieux, a d'ailleurs raconté combien cette affaire avait ébranlé le sentiment de sécurité de son équipe.

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Veillée jusque dans son sommeil

La jeune chatte tigrée a heureusement survécu. Elle en garde toutefois des séquelles durables, puisqu'elle est désormais aveugle et partiellement sourde. Sa convalescence a réclamé une vigilance de chaque instant, car la petite souffrait d'un œdème cérébral.

Qui a veillé sur elle ? Celle-là même qui l'avait découverte ! Après l'avoir aidée à recevoir des soins, l'employée a fini par adopter le chaton et l'a accueilli dans sa famille. À la maison, on le surveillait de si près qu'on le regardait dormir pour s'assurer qu'il respirait toujours.

Cette période éprouvante, l'adoptante l'a racontée dans une déclaration que son mari a lue devant le tribunal, le jour où la peine a été prononcée. Elle y décrivait les moments difficiles traversés après les faits et l'inquiétude du couple.

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Des excuses qui n'ont pas convaincu

Poursuivi pour 2 chefs de cruauté envers les animaux, le livreur a choisi de ne pas les contester. À l'audience, il a présenté ses excuses et assuré avoir cherché de l'aide depuis les faits. Des mots qui n'ont pas convaincu Cindy Washburn, laquelle doute de leur sincérité.

Le juge l'a condamné à 2 ans de prison, les peines étant confondues, et l'individu a été placé en détention à l'issue de l'audience. S'y ajoutent 4 ans de probation, 100 heures de travaux d'intérêt général, une indemnisation, des interdictions d'approcher et des stages de prévention de la cruauté animale.

Est-ce assez ? Pas aux yeux de la propriétaire du café, qui espérait une sanction plus lourde. Elle s'est dite malgré tout reconnaissante de savoir l'ancien livreur en prison.