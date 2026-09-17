Une femme transforme un parc pour enfant en espace de vie pour sa chatte atteinte de démence (vidéo)

Les troubles neurologiques de la féline nommée Lucille ont été constatés par la propriétaire, qui, en retour, a décidé d’aménager un parc pour que sa chatte puisse avoir ses repères. Lucille est placée dans le parc durant les absences de sa maîtresse, et cette dernière a constaté qu’elle était beaucoup plus apaisée. Les internautes ont félicité la maîtresse pour son initiative extraordinaire permettant à la chatte de vivre un quotidien aussi normal que possible.

Les troubles de Lucille s’installent peu à peu, et les épisodes de confusion se font de plus en plus récurrents, en particulier lorsqu’elle est seule. La propriétaire de celle qui est surnommée « Granny Lu », s’inquiétait de plus en plus lors de ses absences, dues à son travail. Pour y remédier et offrir un confort à Lucille, elle a décidé de retrousser ses manches et de penser un espace 100% sécurisé, avec tout le nécessaire.

Un studio pour la féline

Une vidéo publiée sur le compte Instagram « @lucilletherescuecat » est l’occasion de présenter l’habitation personnalisée de la chatte. Il s’agit d’un coin du salon délimité par des barrières, la propriétaire ayant utilisé un parc de jeu pour enfant. À l’intérieur, tout est parfaitement pensé avec le coin repas, le coin litière, le grattoir, le couchage et des jouets.

La vidéo nous permet aussi de faire la connaissance de Lucille, à son aise dans sa « safe space ». La visite d’un congénère ne semble absolument pas la perturber.

Le sens du détail

La propriétaire a également pensé à l’ergonomie du lieu, détaille Cat Time. La gamelle de croquettes et le bol d’eau sont surélevés, son panier est ergonomique, un puzzle garni de croquettes est à sa disposition pour maintenir ses fonctions cognitives.

Le détail touchant se cache dans un coin du parc : la maîtresse a déposé une photo grandeur nature d’elle-même, de manière, sans doute, à ce que la chatte puisse être rassurée.

Comment prendre soin d’un chat atteint de démence ?

Il n’existe pas de règles préétablies qui permettent de prendre soin d’un chat touché par un déclin neurologique. La bienveillance doit évidemment être au cœur de la prise en soins, et cela passe par :