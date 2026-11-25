Marcus, croisé Dogue de 5 ans, avait attendu des années en refuge avant qu'une famille ne l'adopte. Un mois plus tard, les adoptants de ce chien l'ont ramené à la SPA de Tilloy-lès-Mofflaines (62), qui lui cherche désormais un foyer pour la vie.

C'est sur sa page Facebook que la SPA de Tilloy-lès-Mofflaines a raconté le parcours de Marcus, un récit relayé par Actu Pas-de-Calais. Avant de rejoindre le refuge artésien, le chien vivait dans un autre établissement de la SPA. Aucun adoptant ne s'était présenté pour lui durant les années qu'il y avait passées.

« Marcus quitte enfin le refuge »

Son transfert remontait à 2 mois environ lorsque l'association a publié son message, le 26 mai 2026. Elle y expliquait que ce changement de structure devait le faire mieux connaître et, surtout, rendre plus probable sa rencontre avec une famille.

Marcus n'était installé à Tilloy-lès-Mofflaines que depuis un mois lorsqu'une famille, venue le voir au refuge, a choisi de l'adopter. La nouvelle a réjoui toute l'équipe. « Marcus quitte enfin le refuge pour découvrir la vie de maison, les balades, les moments en famille, l’amour d’un foyer… », écrit l'association en revenant sur ce départ.

Le retour à la SPA

Cette vie de maison n'a pourtant duré qu'un mois, au terme duquel les adoptants ont ramené le quadrupède à la SPA. Selon l'association, ce retour au refuge l'a fortement affecté : elle décrit un animal « complètement chamboulé, triste, perdu… Lui que nous connaissions si joyeux et plein de vie. »

La SPA de Tilloy-lès-Mofflaines tient toutefois à le faire savoir : Marcus n'a rien fait de mal. Elle voit en lui un compagnon « proche de l’humain, affectueux, dynamique, joueur et toujours partant pour une balade ou un moment de complicité. » Quant à son mois passé dans un foyer, il a beau s'être achevé tôt, il a montré que Marcus pouvait être un bon chien de famille.

En rendant son histoire publique, le refuge espère que son message conduira jusqu'à lui une famille prête à accueillir un chien adulte et à le garder toute sa vie. Tous les foyers ne lui conviendront pas pour autant : il devra y être le seul animal et ne pas y côtoyer de très jeunes enfants, car Marcus « peut être brusque sans le vouloir », précise l'association.

En attendant, le croisé Dogue patiente à Tilloy-lès-Mofflaines, où les personnes intéressées sont invitées à venir le rencontrer. La SPA appelle aussi chacun à partager son histoire, afin d'augmenter ses chances d'adoption.