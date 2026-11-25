Retrouvé seul dans une chambre d'hôtel avec une patte blessée, Cashoh, un chat roux, a connu un passage difficile au refuge avant que son sort ne bascule. Son histoire, relayée par PetHelpful , a été racontée dans une vidéo particulièrement réconfortante.

Ce pauvre matou avait été abandonné dans une chambre d'hôtel et devait se débrouiller seul, alors qu'il souffrait d'une blessure à la patte et d'un entropion sévère.

Au refuge, le rouquin, baptisé Cashoh à la suite d'une faute d'orthographe sur le nom Caseoh, n'a pourtant pas été soigné. Il a en effet été étiqueté chat agressif et s'est retrouvé très vite sur la liste des animaux à euthanasier.

C'est alors qu'une assistante de chenil est intervenue, juste à temps, pour ce chat de refuge dont elle est aujourd'hui la maman.

© @cashohthepoohbear / TikTok

Sa vidéo, mise en ligne sur TikTok, a un goût doux-amer : elle revient sur tout ce que le félin a enduré, mais montre surtout à quel point il est aimé désormais.

Câlin dès les premières minutes

Celle qui est devenue sa maîtresse a une tout autre façon de décrire ce petit rescapé : à ses yeux, Cashoh est un « câlin pétrisseur de biscuits ». C'est ainsi qu'il lui est apparu quelques minutes à peine après leur rencontre. Et sa vidéo en est une jolie preuve !

Dans les commentaires, des internautes ont jugé que ce matou n'avait rien d'agressif, et l'un d'entre eux a raconté sa propre expérience avec un chat qu'il hébergeait, qui l'attaquait dès qu'il quittait la salle de quarantaine.

Il faut savoir qu'un animal qui a peur ou qui souffre, chat comme chien, peut attaquer ou se replier sur lui-même, et il n'y a là rien de plus naturel. Le stress de l'arrivée en refuge est tel que le comportement observé sur place n'est souvent pas celui qu'il aurait dans un foyer. Le pauvre Cashoh devait certainement être terrorisé par tout ce qu'il était en train de vivre...

© @cashohthepoohbear / TikTok

Heureusement, aujourd'hui, le minou ne manque de rien et répond affectueusement au surnom de Pooh Bear (Winnie l'Ourson en français). Un petit nom qui lui va à merveille : avec son T-shirt rouge sur le dos, il a tout de l'ourson de dessin animé !

L'info Woopets - Qu'est-ce que l'entropion, dont souffrait Cashoh ?

L'entropion est une anomalie de la paupière qui se replie vers l'intérieur de l'œil. Les cils et les poils frottent alors directement contre la cornée, provoquant des irritations, des rougeurs, un larmoiement excessif et parfois une douleur importante.

Sans prise en charge, cette affection peut entraîner des lésions cornéennes, voire des ulcères. Comme dans le cas de Cashoh, un examen vétérinaire permet de poser le diagnostic et d'envisager un traitement adapté. Selon la gravité, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour repositionner correctement la paupière et soulager durablement l'animal.