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La police sort 96 chats et 1 chien d’un appartement dangereux avec l’aide de plusieurs associations


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Dans un appartement de Catskill, dans l'État de New York, la police et plusieurs organisations de protection animale ont découvert 96 chats et un chien dans des conditions insalubres. Ensemble, elles ont retiré les animaux des lieux avant leur prise en charge par des refuges, tandis que leurs 2 propriétaires ont été arrêtés.

Illustration : "La police sort 96 chats et 1 chien d’un appartement dangereux avec l’aide de plusieurs associations"
© WNYT NewsChannel 13 Albany / YouTube

À l'origine de l'intervention, un signalement reçu par la police de Catskill, rapportait WNYT.com NewsChannel 13 : au 68 North Street, où habitaient plusieurs personnes, des chats, dont personne ne connaissait le nombre exact, étaient gardés dans de mauvaises conditions. L'enquête ouverte après cette information a débouché sur un mandat de perquisition et, une fois à l'intérieur, les policiers ont constaté que les lieux étaient à la fois dangereux et insalubres.

Les chats découverts dans le logement insalubre
© WNYT NewsChannel 13 Albany / YouTube

La direction de la Columbia Greene Humane Society (CGHS) a dressé le bilan : 96 chats et un chien partageaient cet appartement d'environ 275 mètres carrés. L'ensemble des animaux a été conduit au refuge de l'organisation, à Hudson, puis 40 félins ont rejoint Animal Kind.

À gauche, un chat gris foncé et un chat roux et blanc serrés dans un arbre à chat ; à droite, une image de caméra corporelle de l'appartement encombré où vivaient les animaux
© WNYT NewsChannel 13 Albany / YouTube

Les rescapés ont été emmenés pour des examens vétérinaires et des soins, avant d'être répartis entre refuges et associations, qui les hébergent temporairement et assurent la suite de leur prise en charge.

2 personnes devant la justice

Kayla Hackett, 38 ans, et Barry Mower, 42 ans, habitant les lieux, ont été arrêtés. Ils sont visés par plusieurs chefs d'accusation au titre de l'Agriculture and Markets Law, la loi sur l'agriculture et les marchés : stress, torture et blessures infligées à des animaux, ainsi que défaut de nourriture. L'un comme l'autre ont reçu une convocation et ont été libérés dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire.

Quant au logement, les autorités locales l'ont ensuite déclaré inhabitable en raison de son état.

Le logement était surpeuplé de chats
© WNYT NewsChannel 13 Albany / YouTube

Cette arrivée pèse sur une CGHS déjà débordée : l'organisation s'occupait encore de 42 chats et de chatons malades recueillis lors d'une autre affaire de maltraitance, à Catskill également.

La police n'a d'ailleurs pas agi seule. Autour d'elle, plusieurs structures se sont mobilisées : la CGHS, Animal Kind et Hyer Rescue, mais aussi la Mohawk Hudson Humane Society, la Schenectady County SPCA et l'Albany County Animal Cruelty Task Force, le groupe de lutte contre la cruauté envers les animaux du comté d'Albany.

Une fois leur bilan vétérinaire achevé, la plupart des chats seront proposés à l'adoption, et les frais d'adoption sont offerts jusqu'au 31 octobre. Parce que ces soins mobilisent ses ressources, la société protectrice sollicite par ailleurs des dons pour continuer à s'occuper des animaux.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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