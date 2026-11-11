Un père prend la route pour ramener la chatte de sa fille, retrouvée à environ 450 km de son foyer

Luna, une chatte de 9 ans, vit avec Emily Caldwell dans le quartier de Shawlands, à Glasgow. Disparue de son domicile le 9 octobre, elle a été retrouvée des semaines plus tard à des centaines de kilomètres de là, près de Hull dans le Yorkshire, rapportait Somerset County Gazette .

Pour expliquer une telle distance, une hypothèse a été avancée : la chatte à la robe tigrée aurait fait le voyage cachée dans une camionnette, à l'insu du conducteur.

Emily décrit une chatte qui ne s'éloigne d'ordinaire guère de la maison, petite et un peu prudente à ses yeux, pour qui une telle escapade ne ressemble à rien de connu. Lorsque Luna a cessé de rentrer, le 9 octobre, la jeune femme de 34 ans a placardé des affiches dans les rues voisines et passé des semaines à la chercher.

© Emily Caldwell

« Nous avions accepté de ne plus jamais la revoir »

À la 3e semaine, personne n'avait encore signalé l'animal, et le couple en était venu à se dire que Luna avait eu un accident, peut-être avec une voiture. « C'était un mystère complet et nous avions accepté de ne plus jamais la revoir », confie Emily Caldwell, qui n'espérait plus de retour.

Le 29 octobre, pourtant, un e-mail est arrivé : une étudiante pensait avoir trouvé la chatte. Devant les premières photos, Emily a hésité, car l'animal paraissait plus maigre que dans son souvenir, mais une vidéo a ensuite levé le doute. C'était bien Luna.

Restait à comprendre où elle se trouvait : dans un collège en zone rurale, près de Winestead, entre Hull et la côte du Yorkshire, soit à peu près 450 kilomètres de son foyer. L'explication envisagée tient en un voyage clandestin : un membre du personnel de l'établissement, de passage à Glasgow, aurait regagné Hull avec, à son insu, une chatte glissée dans la camionnette. Emily elle-même ignore à quel moment et de quelle manière Luna est montée à bord ; elle imagine que sa chatte, égarée, a pu chercher un endroit où s'abriter.

Une annonce en ligne pour remonter jusqu'à sa maîtresse

Sur place, les étudiants du College for International Co-operation and Development avaient repéré cette inconnue qui rôdait autour des bâtiments. Ils l'ont nourrie, lui ont installé un couchage, puis l'ont conduite chez un vétérinaire. Celui-ci a bien lu sa puce électronique, sans que cela ne débouche sur un appel à sa propriétaire, pour une raison restée inexpliquée.

Les jeunes gens ne s'en sont pas tenus là. En cherchant de leur côté, ils ont découvert l'annonce qu'Emily avait déposée sur PawBoost, une application qui recense les animaux perdus, et l'ont contactée. Comme elle avait conservé le numéro de puce de Luna, ils sont retournés chez le vétérinaire avec cette référence : une nouvelle lecture a confirmé qu'il s'agissait bien de la chatte disparue et qu'Emily en était la maîtresse. Celle-ci estime que, sans cette annonce, elle n'aurait sans doute jamais revu son animal. « Je suis tellement reconnaissante envers les étudiants, qui ont été adorables », ajoute-t-elle.

« Un tel soulagement »

Le père d'Emily, qui habite le nord de l'Angleterre, a pris la route pour récupérer Luna et la ramener à Glasgow, où elle est rentrée le 31 octobre. La chatte est revenue amaigrie et avec une dent en moins, mais sans autre dommage, et elle a dormi plusieurs jours d'affilée. « C'est un tel soulagement de ne plus se demander quelle chose affreuse est arrivée à ma chatte », résume sa maîtresse.

© Emily Caldwell

Depuis son retour, Emily a remarqué de nouvelles habitudes. Luna grimpe jusqu'au sommet de l'armoire, une hauteur que sa maîtresse ne l'avait jamais vue atteindre, et celle-ci la trouve un peu plus sauvage, comme endurcie par ces semaines à se débrouiller seule. En entrant dans la maison, le félin en a parcouru les pièces la queue dressée, un comportement qu'Emily a interprété comme le signe qu'elle se savait de retour chez elle.