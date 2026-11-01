Une chatte blessée par une fléchette échappe pendant 7 jours aux tentatives de sauvetage d'un bénévole

Sur la Bear Creek Greenway, un sentier très fréquenté de Medford dans l'Oregon (Etats-Unis), une chatte errante d'un an a reçu une fléchette de sarbacane qui lui a traversé la patte avant gauche. Un bénévole a mis une semaine, pièges et filet à l'appui, avant de réussir à l'attraper le lundi 26 octobre 2026, rapportait Rogue Valley Times ; elle va désormais être prise en charge par un vétérinaire.

Diana Moissant gère un refuge indépendant pour chats et nourrit de nombreuses colonies de félins errants de la région, soit plus de 150 animaux dont elle s'occupe. La semaine précédant la capture, elle s'était tournée vers les réseaux sociaux après avoir découvert que l'une de ses protégées avait été touchée par une fléchette de sarbacane sur ce chemin prisé des promeneurs et des cyclistes.

La chatte à la robe rousse est âgée d'un an : elle avait vu le jour sur la Greenway l'été précédent. Le petit projectile était entré d'un côté de sa patte avant gauche et ressorti de l'autre. Surnommée Dart, elle a ensuite continué à se déplacer avec cette fléchette dans le membre.

Chris Headrick, l'un des nombreux bénévoles qui épaulent Diana Moissant, a alors tenté de l'attraper assez vite pour qu'une éventuelle infection puisse être traitée. Pendant 7 jours, il a essayé plusieurs types de pièges, puis un filet, sans réussir dans un premier temps à mettre la main sur la féline.

Une semaine de traque, puis le soulagement

La capture a finalement eu lieu un lundi. Diana Moissant a alors dit son soulagement et attribué cette réussite à Chris Headrick, qui a ensuite décrit ce moment : « Après une semaine à courir après la chatte, avec différents types de pièges dont un filet, une fois la chatte attrapée, une vague de soulagement et d'épuisement m'a frappé d'un coup. »

© Diana Moissant / Facebook

Une fois la chatte attrapée, l'homme a fait une autre trouvaille : la fléchette gisait non loin de là, couverte de sang. « Quand j'ai trouvé la fléchette, j'ai compris qu'elle avait dû la retirer elle-même », a-t-il expliqué. « Cela m'a rendu triste et heureux à la fois. Nous avions maintenant la chatte et le processus de guérison pouvait commencer », a ajouté le bénévole.

Des habitants ont proposé de participer aux frais vétérinaires, et les dons destinés à sa prise en charge sont recueillis par le Lakeway Veterinary Hospital de Medford.

Des cas similaires

L'histoire de Dart a aussi fait remonter d'autres cas : après le premier article qui lui était consacré, des pigeons et un grand héron bleu ont été signalés comme ayant eux aussi reçu des fléchettes de sarbacane. Des animaux portant encore le projectile dans la chair, ainsi que des fléchettes abandonnées au sol, ont été observés tout le long du sentier, depuis le nord de Medford, du côté de Table Rock Road et de la Highway 62, jusqu'à Hawthorne Park, en plein centre-ville.

Interrogée la semaine précédente, Kristina Wilson, porte-parole de la ville de Medford, a indiqué que des incidents impliquant ce type d'arme s'étaient déjà produits par le passé, tout en soulignant qu'ils restaient rares et qu'aucune hausse notable n'avait été relevée le long de la Greenway ces dernières semaines. Le code municipal interdit de tirer avec une sarbacane, un arc, une arbalète ou toute arme à projectile comparable dans les limites de la ville, à quelques exceptions près, dont aucune ne couvre les tirs sur les animaux du sentier.

La loi de l'Oregon, de son côté, prévoit des poursuites pour maltraitance animale, au premier ou au second degré, contre toute personne qui tire sur des animaux avec des fléchettes ; selon la gravité des blessures et le caractère volontaire du tir, la maltraitance aggravée, passible de 5 ans de prison, peut aussi être retenue. Pour l'heure, l'auteur du tir sur Dart n'est pas connu. La chatte, elle, doit maintenant recevoir les soins dont elle a besoin.