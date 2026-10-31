Une association sauve une chatte de 13 ans d'un foyer touché par le syndrome de Diogène et cherche à la faire adopter

Ses 13 ans et demi n'ont entamé ni sa tendresse ni son appétit pour les caresses, les siestes au chaud et la compagnie des humains. Pourtant, le parcours de Boulette a commencé bien loin d'un foyer ordinaire… Aujourd'hui, cette chatte espère une famille prête à l'accueillir pour ses vieux jours, avec quelques précautions à prévoir.

Son histoire, relayée par Animaux.fr, est celle d'une chatte Européenne à la robe écaille de tortue diluée, que sa fiche d'adoption annonce âgée de 13 ans et 8 mois et situe dans le 20e arrondissement de Paris. La boule de poils est décrite comme encore un peu joueuse et très attachée aux moments de complicité avec ses humains.

Boulette Race : Européen Âge : 13 ans et 9 mois Localisation : Paris (75020) France Association : Adopte un Matou Rencontrer Boulette

Avant d'être recueillie, Boulette partageait le quotidien d'un logement touché par le syndrome de Diogène. Le cadre de vie pouvait y être fortement dégradé, dans un lieu où ordures, poussières et excréments risquaient de s'amonceler.

L'association Adopte un matou a heureusement réussi à la sortir de là et à la placer en sécurité. La « mamie » chat figure désormais parmi les animaux proposés à l'adoption, dans l'espoir de rencontrer des adoptants tendres et attentionnés, capables de lui offrir un cadre calme et sécurisant pour tourner la page.

© Adopte un matou / Animaux.fr

« Bien dans ses petites pattounes »

Bientôt 14 ans au compteur, et pourtant Boulette n'a renoncé ni à s'amuser de temps en temps ni à réclamer la compagnie de ses humains. « Boulette est toujours aussi curieuse, douce et bien dans ses petites pattounes. Et surtout… elle ne dit jamais non à une belle séance de câlins ! », peut-on lire sur la fiche rédigée par Adopte un matou.

Quand vient le moment de se reposer, elle semble surtout avoir besoin de se sentir entourée et en sécurité. « Quand vient l’heure du repos, elle adore se blottir tout contre vous pour une petite sieste… ou passer la nuit bien au chaud à vos côtés », précise encore l'association.

Avec un tel caractère, la minette pourrait convenir à une personne ou à une famille qui souhaite une compagne posée et affectueuse, et qui accepte de lui offrir, pour ses vieux jours, un foyer tranquille où s'installer durablement.

© Adopte un matou / Animaux.fr

Une adoption qui demande un peu de vigilance

Adopter un chat adulte, et à plus forte raison une chatte de cet âge, implique de tenir compte de son état de santé. Chez Boulette, l'association soupçonne fortement une tumeur mammaire, c'est-à-dire au niveau des mamelles, qui ne peut pas être opérée pour le moment. Rien qui ne l'empêche, pour l'instant, de savourer ses journées : « Elle ne souffre actuellement pas, mange, profite de la vie et mène une vie normale », précise Adopte un matou, tout en rappelant qu'elle devra rester surveillée et accompagnée par un vétérinaire.

Pour elle, l'association recherche « un foyer doux, calme et aimant ». Une exigence s'ajoute à ce portrait : « Les extérieurs (fenêtres, balcons…) de son futur foyer doivent impérativement être sécurisés », afin d'écarter tout risque de chute ou d'escapade.

Accueillir Boulette suppose donc du temps et de l'attention ; en retour, la vieille dame aux pattes de velours pourrait profiter de belles années au milieu des caresses. Frais, compatibilités, besoins particuliers, démarches et coordonnées de l'association Adopte un matou sont détaillés sur l'annonce Animaux.fr de Boulette.

Et si sa prochaine maison était la vôtre ?