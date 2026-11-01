Un pompier croit sauver un chaton dans les cendres, puis ses recherches le détrompent

En mai 2026, lors d'une intervention sur un feu de broussailles à Sanibel, en Floride, un pompier volontaire tout juste engagé a découvert dans les cendres une petite féline qu'il a d'abord prise pour un chaton. Baptisée Ash, elle se remet aujourd'hui dans une clinique dédiée à la faune sauvage, où son sauveteur continue de suivre ses progrès.

Le long d'Orange Blossom Boulevard, à Sanibel, les flammes venaient de laisser derrière elles un sol couvert de cendres lorsque Julian Roman-Kulwicki, qui intervenait avec son équipe de Bayshore, est tombé sur un petit animal, rapportait The Dodo. Rien ne préparait ce tout nouveau volontaire à une telle rencontre au cours de l'opération, mais il n'a pas hésité un instant à lui porter secours. « Elle était froide au toucher… », décrivait-il.

« J’ai découvert qu’il s’agissait d’un bébé lynx roux »

Julian pensait alors avoir secouru un chaton domestique. Ses recherches l'ont détrompé. « J’ai commencé à faire des recherches et j’ai découvert qu’il s’agissait d’un bébé lynx roux », a-t-il raconté par la suite sur le site de la clinique qui veille désormais sur elle. La rescapée, qui devait avoir entre 4 et 6 semaines lorsqu'elle a été secourue, a reçu de lui le nom d'Ash.

Pour lui redonner un peu de chaleur, le pompier l'a emmitouflée dans sa veste, avant de joindre Kaitlyn Doherty, une sauveteuse aguerrie dans la prise en charge des animaux sauvages. Inquiète pour la petite, celle-ci a décidé de la conduire aussitôt à la CROW, la Clinic for the Rehabilitation of Wildlife.

© Bayshore Fire Rescue / Facebook

Ni brûlure ni blessure, mais une inquiétude

Dès son arrivée, la petite femelle a été examinée et le premier bilan s'est voulu rassurant : les vétérinaires n'ont décelé aucune trace de brûlure, aucune lésion et rien d'alarmant du côté des poumons dans l'immédiat. Ils gardaient toutefois un œil attentif sur une éventuelle inhalation de fumée, car un animal en apparence stable peut encore développer des difficultés respiratoires par la suite. Ash a donc été surveillée de très près.

© Bayshore Fire Rescue / Facebook

Dans ses nouvelles, la clinique évoquait une pensionnaire qui poursuivait sa guérison tout en faisant l'apprentissage de la vie de lynx roux, elle qui avait traversé l'épreuve de se retrouver seule et orpheline au cœur d'un incendie.

Son poids double, ses soigneurs se masquent

Les semaines suivantes ont confirmé cette évolution favorable. En l'espace d'un mois, Ash a plus que doublé de poids, de 600 à 1250 grammes, d'après The Dodo. « Elle prend du poids, ses poumons sont sains et elle ne présente aucun signe de complications persistantes liées à l’exposition à la fumée », soulignait le Dr Jessica Comolli, qui dirige les services médicaux et la recherche de la CROW, avant d'ajouter : « Même si nous continuons à la surveiller de près, son avenir s’annonce très prometteur. »

Un autre défi attend toutefois les soigneurs : éviter qu'Ash ne s'attache aux humains qui s'occupent d'elle. Pour contrer ce phénomène d'empreinte, qui risquerait de compromettre son retour dans la nature, chaque soigneur se couvre le visage d'un masque avant de l'approcher. « Cela permet d’empêcher les lynx roux de s’habituer aux humains pendant leur convalescence et leur préparation au retour à la vie sauvage », expliquait l'équipe de la clinique.

« Je suis heureux qu’elle bénéficie des meilleurs soins possibles »

Dès qu'elle aura repris assez de forces, Ash quittera la clinique pour rejoindre un centre spécialisé, où elle grandira aux côtés d'autres petits lynx roux avant de retrouver la nature. Son sauveteur, lui, continue de suivre ses progrès. « Je suis heureux qu’elle bénéficie des meilleurs soins possibles et je suis extrêmement reconnaissant envers CROW », confiait Julian Roman-Kulwicki.