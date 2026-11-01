« Cette gentille fille a passé une journée difficile » : la tête prise dans un tuyau, cette chienne est désincarcérée

À Oklahoma City, dans l'Oklahoma (États-Unis), une chienne s'est retrouvée la tête coincée dans un tuyau près de l'hôpital OU (hôpital pour enfants). Pour la sortir de là, les pompiers de la ville, épaulés par les policiers de l'université d'Oklahoma, ont dû découper le métal qui lui enserrait la tête, rapportait News9.com . Les secouristes l'ont prénommée Piper, en référence à sa mésaventure.

D'après le service d'incendie et de secours d'Oklahoma City (Oklahoma City Fire Department), la chienne s'était retrouvée piégée lorsque sa tête était restée coincée dans un tuyau, près de l'hôpital OU. Les pompiers de la ville ont pu compter sur les policiers de l'université d'Oklahoma pour la tirer d'affaire.

© Oklahoma City Fire Department / Facebook

Pour la dégager, les secouristes ont utilisé leur matériel de sauvetage spécialisé afin de découper le métal qui enserrait sa tête. Les photos publiées par le service, notamment sur sa page Facebook, montrent les équipes d'urgence œuvrant ensemble, avec précaution, pour libérer la rescapée.

© Oklahoma City Fire Department / Facebook

Le tuyau ouvert, la chienne enfin libre a été placée sous oxygène par les intervenants, qui l'ont ensuite nettoyée avant de la glisser dans une serviette, pour son confort.

© Oklahoma City Fire Department / Facebook

Baptisée Piper, en référence à sa mésaventure

Les équipes l'ont appelée Piper, d'après le mot anglais désignant un tuyau (pipe), un nom choisi en référence à la situation inhabituelle dans laquelle elle s'était retrouvée.

© Oklahoma City Fire Department / Facebook

« Cette gentille fille a passé une journée difficile, mais elle s'est fait de nouveaux amis », peut-on lire dans le post Facebook partagée sur la page de l'Oklahoma City Fire Department le mardi 27 octobre 2026.

© Oklahoma City Fire Department / Facebook

Le récit s'arrête là, car les pompiers n'ont rien communiqué de plus : ni sur l'état de santé de Piper après l'intervention, ni sur la découverte d'un éventuel maître. De nombreux internautes ayant commenté le post ont d'ailleurs demandé ce qu'il en était advenu de l'animal, sans réponse pour le moment.