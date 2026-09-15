Ce chaton recueilli dehors fait d’une maison de poupées son repaire, puis sa famille d’accueil l’adopte

Recueilli alors qu’il vivait encore dehors, Floki a finalement trouvé bien plus qu’un foyer temporaire ; il a été adopté définitivement par la famille qui l’avait pris sous son aile. Entre sa maison de poupées devenue son repaire préféré et ses nouveaux humains aux petits soins, le chaton colorpoint semble avoir trouvé l’endroit idéal pour commencer sa nouvelle vie.

Shannon Loy, qui se fait appeler « @Shannonloy » sur TikTok, vit en Oregon (Etats-Unis). Récemment, elle et sa famille ont découvert et recueilli un magnifique chaton errant à la robe colorpoint.

En une semaine, le petit félin s'est fait une place de choix au sein de ce foyer chaleureux. Il s'est même approprié la maison de poupées des filles de Shannon Loy. Il y passe le plus clair de son temps.

Au fil des jours, le chaton a révélé son tempérament enjoué, enthousiaste, débordant d'énergie et affectueux. Tout le monde dans la maisonnée s'est attaché à lui.

« Il y a une semaine, il vivait encore dehors, et maintenant il a une maison de 3 étages, une quantité infinie de jouets, 2 petites filles qui l’adorent, et toute une famille complètement à ses petits soins ! » peut-on lire de la part de Shannon Loy en légende d'une vidéo mise en ligne sur TikTok le 1er septembre 2026 et relayée par PetHelpful . La voici :

@shannon.loy2 You guys asked for an update on the stray kitten we found and are fostering, so here’s the latest on his journey from rags to riches. ?? One week ago he was living outside, and now he has a 3-story mansion, endless toys, two little girls who adore him, and an entire family completely wrapped around his tiny paw. ? And he officially has a name… Floki! We’re huge Vikings fans and Floki is our favorite character, so it felt perfect for him. ??? The plan was to foster him. The plan is… not going well. ? What do you guys think, will he be a foster fail? ? #FosterKitten #RescueKitten #FosterFail #CatTok #RescueCat ? ???????????? - kittikmr - veesun95

« Bienvenue dans ta maison pour toujours, Floki »

Au départ, Shannon Loy et les siens n'envisageaient de garder le minet que quelques semaines, en tant que famille d'accueil. Toutefois, l'idée de l'adopter définitivement a commencé à germer dans leurs esprits.



@shannon.loy2 / TikTok

Elle a finalement été concrétisée. Shannon Loy en a apporté la confirmation dans une nouvelle vidéo (ci-dessous) postée le 5 septembre. Ce jour-là, elle a emmené Floki - c'est le nom qu'elle et sa famille lui ont donné - chez le vétérinaire de l'association locale SafeHaven Humane Society, où il a été examiné, castré, puis officiellement adopté.

« Bienvenue dans ta maison pour toujours, Floki », indique le texte incrusté.

@shannon.loy2 The update you’ve all been waiting for… ?? The scared, starving little stray we found outside officially has a family. We were supposed to foster him. We really did try. ? But somewhere between the vet visits, tiny beds, American Girl furniture, endless snuggles, and watching him fall completely in love with our family… Floki became ours. No more wondering where his next meal will come from. No more sleeping outside. No more being scared. Welcome home forever, Floki. ?? #RescueCat #FosterFail #CatTok #RescueKitten #Floki ? original sound - Eyeconic Printz

L’info Woopets : qu’est-ce qui caractérise un chat colourpoint ?

La robe colourpoint, aussi appelée colorpoint, se reconnaît à un corps généralement clair et à des extrémités plus foncées : oreilles, museau, pattes et queue. Cette particularité est d’origine génétique : une enzyme impliquée dans la production de mélanine est sensible à la température, ce qui entraîne une pigmentation plus importante sur les parties les plus fraîches du corps.

Chez le chaton, la robe est ainsi généralement très claire à la naissance, avant que les « points » ne se développent progressivement. La couleur peut aussi évoluer au cours de la vie ; chez les chats colourpoint, le pelage a tendance à foncer avec l’âge et certaines variations de température peuvent également influencer l’intensité de la pigmentation.

On retrouve cette robe chez le Siamois, le Sacré de Birmanie, le Ragdoll, le Balinais ou encore l’Himalayen (variété colorpoint du Persan).