Touchée par le regard triste d’un chat en attente d’adoption, elle postule sans vraiment croire en ses chances (vidéo)
Le regard de Dumbo, un chat croisé Maine Coon, avait profondément ému Carly Copeland lorsqu’elle l’avait découvert dans une animalerie. Plusieurs mois plus tard, la jeune femme a fini par décider de l’adopter. Le félin a ainsi quitté le refuge pour commencer une nouvelle vie, entouré d’amour et de douceur.
Sur son compte TikTok « @carlyjcopeland », Carly Copeland a posté une vidéo particulièrement touchante le 8 septembre 2026. Une séquence devenue virale avec près d'un million de vues, relayée par Parade Pets et dans laquelle elle raconte sa rencontre avec le nouveau membre à vibrisses de sa famille, ainsi que son adoption.
Tout avait commencé lorsque la jeune femme avait accompagné son petit-ami à l'animalerie locale, car ce dernier venait d'adopter un chaton et voulait lui acher de la nourriture. Des chats proposés à l'adoption, provenant de refuges de la région, se trouvaient dans le magasin ce jour-là dans le cadre d'un partenariat visant à aider les pensionnaires des structures d'accueil à trouver des familles.
Carly Copeland avait alors remarqué ce beau félin à la robe grise dont le regard d'une profonde tristesse l'avait bouleversée.
Elle l'avait pris en photo et envoyé le cliché à sa mère, avec laquelle elle a eu un long échange par message au sujet de l'animal. Elle confiait alors à sa maman que le quadrupède l'avait marquée et qu'elle songeait à l'adopter.
Le chat en question est un croisé Maine Coon répondant au nom de Dumbo. Pour une raison qui échappe à ceux qui s'occupent de lui au refuge comme à l'animalerie, ce matou doux et affectueux ne semblait pas intéresser les adoptants malgré ses qualités.
Une rencontre qui a fini par changer le destin de Dumbo
Carly Copeland a rendu visite à Dumbo à plusieurs reprises par la suite. A l'issue de chacun de ces moments partagés avec le chat, sa conviction qu'ils étaient faits l'un pour l'autre n'a fait que se renforcer.
Finalement, quelques mois plus tard, elle a décidé de franchir le pas. Elle a déposé sa demande d'adoption, mais se disait qu'elle n'avait que peu de chances d'être choisie. C'est ce qu'elle a dit à sa mère.
Pourtant, c'est bien son dossier qui a été retenu. Elle l'a officiellement adopté et l'a emmené à la maison, où il a fait la connaissance avec son autre chat sans pelage.
Depuis, Dumbo profite de sa nouvelle vie au sein de ce foyer chaleureux, où il ne connaît désormais plus la tristesse.
Voici la vidéo :
@carlyjcopeland
In honor of Halloween coming up, please be kind to all of the kitties who may be looking for homes ?? I’ve never met such a sweet cat in my life who just needed love and support. This is your sign, that if you are in the right circumstances and have been wanting a kitty, adult cats are just as wonderful to adopt as kittens. Our little Sphynx cat was saved from a backyard breeder on marketplace who didn’t want their cat to have babies and accidentally did. She was the only one that they didn’t want because of how she looked, and my other grey cat was rescued from a trailer park we saw her in. They are so loved and I hope you guys enjoyed the video ?? #catadoption #kittycat #cattok #kittensoftiktok #adoption? No One Noticed (Extended Spanish) - The Marías
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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