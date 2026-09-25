Touchée par le regard triste d’un chat en attente d’adoption, elle postule sans vraiment croire en ses chances (vidéo)

Le regard de Dumbo, un chat croisé Maine Coon, avait profondément ému Carly Copeland lorsqu’elle l’avait découvert dans une animalerie. Plusieurs mois plus tard, la jeune femme a fini par décider de l’adopter. Le félin a ainsi quitté le refuge pour commencer une nouvelle vie, entouré d’amour et de douceur.

Sur son compte TikTok « @carlyjcopeland », Carly Copeland a posté une vidéo particulièrement touchante le 8 septembre 2026. Une séquence devenue virale avec près d'un million de vues, relayée par Parade Pets et dans laquelle elle raconte sa rencontre avec le nouveau membre à vibrisses de sa famille, ainsi que son adoption.

Tout avait commencé lorsque la jeune femme avait accompagné son petit-ami à l'animalerie locale, car ce dernier venait d'adopter un chaton et voulait lui acher de la nourriture. Des chats proposés à l'adoption, provenant de refuges de la région, se trouvaient dans le magasin ce jour-là dans le cadre d'un partenariat visant à aider les pensionnaires des structures d'accueil à trouver des familles.

Carly Copeland avait alors remarqué ce beau félin à la robe grise dont le regard d'une profonde tristesse l'avait bouleversée.



@carlyjcopeland / TikTok

Elle l'avait pris en photo et envoyé le cliché à sa mère, avec laquelle elle a eu un long échange par message au sujet de l'animal. Elle confiait alors à sa maman que le quadrupède l'avait marquée et qu'elle songeait à l'adopter.

Le chat en question est un croisé Maine Coon répondant au nom de Dumbo. Pour une raison qui échappe à ceux qui s'occupent de lui au refuge comme à l'animalerie, ce matou doux et affectueux ne semblait pas intéresser les adoptants malgré ses qualités.



@carlyjcopeland / TikTok

Une rencontre qui a fini par changer le destin de Dumbo

Carly Copeland a rendu visite à Dumbo à plusieurs reprises par la suite. A l'issue de chacun de ces moments partagés avec le chat, sa conviction qu'ils étaient faits l'un pour l'autre n'a fait que se renforcer.



@carlyjcopeland / TikTok

Finalement, quelques mois plus tard, elle a décidé de franchir le pas. Elle a déposé sa demande d'adoption, mais se disait qu'elle n'avait que peu de chances d'être choisie. C'est ce qu'elle a dit à sa mère.

Pourtant, c'est bien son dossier qui a été retenu. Elle l'a officiellement adopté et l'a emmené à la maison, où il a fait la connaissance avec son autre chat sans pelage.



@carlyjcopeland / TikTok

Depuis, Dumbo profite de sa nouvelle vie au sein de ce foyer chaleureux, où il ne connaît désormais plus la tristesse.

Voici la vidéo :