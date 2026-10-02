Ces 2 chatonnes jetées d’un camion en marche cherchent désormais une famille pour les accueillir ensemble

Dolly et Monroe ont vécu une terrible épreuve, il y a quelques semaines. Jetées d’un pick-up en marche et recouvertes d’eau de Javel, les deux petites chattes d’environ 5 mois étaient enfermées dans un sac. Secourues par un automobiliste, elles ont été prises en charge par la Humane Society of Missouri. En quelques semaines, elles ont repris du poil de la bête au sein du refuge, notamment auprès de Kathy Warnick. À présent, les 2 chattes espèrent trouver un foyer qui les accueillera ensemble.

C’est sur Manchester Road, à Saint-Louis (États-Unis), que ces 2 petites chattes ont été jetées d’un pick-up en marche. « C’est un acte de cruauté incroyablement troublant, mais c’est aussi un exemple fort qui montre comment la décision d’une seule personne de s’arrêter et d’aider peut sauver une vie », déclarait Kathy Warnick, de la Humane Society of Missouri, à LoveMeow .

Humane Society of Missouri / Facebook

Un sauveur les remarque et leur porte secours

Enfermées dans un sac et recouvertes d’un produit ressemblant à de l’eau de Javel, les 2 chattes d’environ 5 mois ont par chance été secourues par un automobiliste qui avait repéré cette situation inhabituelle. Après avoir découvert les 2 chatons apeurés, amaigris et effrayés, le bon samaritain les a conduits au refuge de la Humane Society of Missouri. Là, l’équipe vétérinaire s’est aussitôt chargée d’eux.

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Après un nettoyage complet de leur fourrure, les 2 chatonnes ont subi divers examens avec une attention particulière portée à leur peau, leurs yeux et leurs oreilles afin de détecter d’éventuelles lésions causées par la Javel. Fort heureusement, les rescapées, baptisées Dolly et Monroe n’avaient aucune séquelle préoccupante.

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Le duo se reconstruit côte à côte

Au sein du refuge, elles retrouvaient peu à peu leur énergie et prenaient confiance en elles. Dolly, la petite femelle avec une tache noire sur la tête, se montrait très curieuse et reprenait du poids, se débarrassant de la peur qui la paralysait à son arrivée. Monroe, possédant une tache noire autour de l’oeil et de l’oreille, quant à elle, était plus discrète. Elle a pris le temps d’observer son nouvel environnement et les personnes qu’elle côtoyait avant de s’approcher. Pour autant, à aucun moment les deux chattes ne s’éloignaient vraiment l’une de l’autre. Leur proximité était évidente, notamment au long de leur convalescence. Elles partageaient chaque instant, de la toilette à la sieste, en passant par les repas ou leurs explorations.

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Une adoption en duo est espérée

Dolly et Monroe, désormais rétablies et stérilisées, n’espèrent désormais plus qu’une chose : trouver une famille qui acceptera de les accueillir ensemble. Car la Humane Society of Missouri est catégorique, ces deux-là ne doivent pas être séparées, tant la présence de l’une a été bénéfique à l’autre durant leur rétablissement.

Kathy Warnick, de son côté, précisait à LoveMeow à quel point l’intervention de l’automobiliste avait été cruciale pour les 2 chatons. « Grâce à son intervention, ces deux chatons sont en sécurité, reçoivent des soins médicaux et ont la chance de mener la vie heureuse qu’ils méritent. »