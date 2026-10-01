Cette chatte enchaîne 5 tours avec sa maîtresse, donnant la patte avant de faire un high five (vidéo)

Cette chatte s’exécute avec sa maîtresse et réalise 5 tours d’affilée avec une maîtrise impressionnante, également remarquée par les internautes. Nommée Doobie, la féline est très à l’aise, et sa performance révèle une belle complicité avec sa maîtresse qui la gâte avec une friandise qu’elle aime tout particulièrement.

Doobie sait s’asseoir, donner la patte, faire un high five, se lever et tourner, tout cela avec des mouvements très fluides et assurés, détaille Cat Time. Ce jour-là, la caméra était allumée pour filmer les exploits de la chatte, également fière d’exécuter aussi bien les ordres donnés par sa maîtresse.

Des ordres complexes

Si la vidéo publiée sur le compte Instagram « @doobsterooni » nous marque par sa légèreté et le naturel de son enchaînement, elle attire aussi notre attention sur la performance de la chatte. Cette dernière ne se contente pas de suivre sa maîtresse, mais exécute une série d’ordres complexes.

Dans un premier temps, elle s’assoit, bien installée sur son arrière-train, puis elle donne la patte, comme si elle serrait la main de sa propriétaire. Elle poursuit avec un high five d’un naturel amusant, pour continuer avec un bond en hauteur pour se lever, puis un tour sur elle-même. Ces tours d’ordinaire vus du côté des chiens n’ont aucun secret pour Doobie.

Le plaisir de l’interaction

On décèle une vraie complicité entre la chatte et cette propriétaire qui ont certainement passé des semaines et des mois à s’exercer pour ces tours. En effet, des exercices de la sorte sont le fruit d’un apprentissage long et répété, qui doit évidemment s’accompagner d’un côté ludique.

La propriétaire a compris que sa chatte était sensible aux friandises, elle en use donc pour la mise en application des tours, qui apportent en retour beaucoup de plaisir à la chatte. Un tel apprentissage favorise en plus la confiance en lui de l’animal.

Comment agir pour favoriser le bien-être du chat ?

Certains propriétaires estiment qu’il est difficile de lire les émotions des chats. Pour autant, il est important de toujours veiller à leur épanouissement et leur bien-être. Cela passe par :