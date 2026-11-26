Une créatrice de contenus connue sous le pseudo @Mommyhasntshowered profitait de son jacuzzi quand de petits cris, venus de son jardin, ont interrompu sa baignade. Tout au fond de buissons épineux se trouvait un chaton femelle impossible à atteindre. Il allait falloir de la patience et bien des appels pour le convaincre d'en sortir…

Dans cette histoire relayée par The Dodo, le son, ténu mais tout proche, ressemblait fort à l'appel d'un chaton en difficulté.

La TikTokeuse @Mommyhasntshowered est donc sortie du bain et, guidée par ces cris, a traversé son jardin jusqu'à un massif de buissons envahissants. Lorsqu'elle a appelé, une petite voix lui a répondu, encore et encore, jusqu'à ce qu'une adorable frimousse apparaisse enfin entre les branches.

Trop d'épines pour tendre la main

Restait à la récupérer… Et c'était là toute la difficulté. La minette se trouvait bien trop loin dans le fourré, et les épines, ajoutées à d'autres obstacles, empêchaient quiconque de s'y glisser pour l'attraper.

Que faire, alors ? Continuer à lui parler. Sans se décourager, la créatrice de contenus a multiplié les appels pour inciter le chaton à trouver lui-même le chemin de la sortie. Visiblement apeurée, la jeune chatte tigrée a pourtant fini par avancer, lentement, jusqu'à s'extraire des broussailles.

@Mommyhasntshowered l'a alors enroulée dans sa serviette avant de la porter jusqu'à la maison. « On dirait qu'on a un chaton pour la nuit », a-t-elle écrit sur son compte TikTok.

« Whiskers se plaît vraiment ici »

À l'intérieur, la créatrice de contenus et son fils ont installé le chaton et lui ont servi un repas, englouti avec appétit. Il n'a pas fallu longtemps pour que son caractère espiègle se révèle : très vite, la petite boule de poils escaladait les étagères et enchaînait les bêtises.

La famille lui a choisi un nom, Whiskers, puis l'a emmenée chez le vétérinaire, où son âge a été estimé à 8 semaines environ.

Au départ, personne n'avait prévu d'adopter un chaton. Mais dès que Whiskers a franchi le seuil, tout le monde a compris qu'elle ne repartirait plus. « Whiskers se plaît vraiment ici », a déclaré @Mommyhasntshowered dans une vidéo publiée sur TikTok.

© @mommyhasntshowered / TikTok

Aujourd'hui, le chaton femelle est très gâté ! Ses bienfaiteurs le promène dans les bras comme un bébé et, le soir venu, ils lui chantent des chansons pour l'endormir.

L'invitée d'une nuit n'est finalement jamais repartie. Grâce à ce sauvetage, elle peut enfin profiter d'une belle vie remplie d'amour !