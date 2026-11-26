Gravement blessé lors d'une intervention, Thor a finalement échappé au pire et se remet bien de sa blessure. La Police nationale de la Vienne a communiqué des informations encourageantes sur son Malinois de 4 ans : il est hors de danger et pourra retrouver son travail après sa convalescence.

Dimanche 22 novembre 2026, à Poitiers (Vienne), une intervention de police pour un différend familial a valu une grave blessure à Thor, un chien policier de 4 ans engagé face à un homme armé d'un couteau. Le Berger Belge Malinois a été touché au cou, et son maître-chien a dû s'interposer pour le protéger, rapporte La Nouvelle République, qui relaie les nouvelles rassurantes sur son état de santé données par la Police nationale de la Vienne sur sa page Facebook le mercredi 25 novembre.

Thor appartient à la catégorie « défense et intervention ». Le commissariat a détaillé le déroulement de l'opération, ce dimanche soir.

Une intervention policière face à un homme armé d'un couteau

Il était environ 21 h lorsque les policiers sont intervenus aux Trois-Cités, un quartier de la ville, pour un différend familial. L'homme qu'ils cherchaient a été retrouvé dehors, en pleine rue, armé d'un couteau de cuisine.

D'après le commissariat, le recours au chien n'est venu qu'ensuite : les demandes répétées pour que l'homme se sépare de son couteau n'avaient rien donné, pas plus que les armes dites à létalité réduite. La brigade cynophile étant présente, les policiers ont alors choisi d'engager Thor.

Le quadrupède a donc été démuselé afin de neutraliser l'individu, et c'est à cet instant qu'il a reçu un coup de couteau à la gorge. La plaie, de 8 cm sur 4 cm, a dû être refermée par plusieurs points de suture.

Le maître-chien intervient pour sauver Thor, blessé à la gorge

Son maître-chien s'est aussitôt porté à son secours pour empêcher l'homme de frapper encore, alors que d'autres coups auraient pu coûter la vie à l'animal. Le policier est lui-même ressorti de la scène légèrement blessé.

L'homme a finalement été maîtrisé, puis placé en garde à vue.

Depuis, Thor a reçu des soins et s'est rétabli. Il est hors de danger, bien que son retour en service se fasse encore attendre. Son jeune âge joue en sa faveur : sa convalescence se passe bien, assure le commissariat, qui écarte toute réforme pour le canidé.