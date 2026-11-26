Abandonnée dans des conditions particulièrement cruelles, une femelle Berger Allemand a heureusement échappé au pire grâce à l'intervention de plusieurs personnes bienveillantes. Le museau emprisonné dans du ruban adhésif et le cou couvert de lésions, elle porte encore les traces des mauvais traitements qu'elle aurait subis pendant une longue période. Toujours hospitalisée pour recevoir les soins nécessaires, elle devrait bientôt rejoindre une association de protection animale qui entend bien retrouver son bourreau : la Putnam County SPCA a déjà ouvert une enquête et lancé un appel à témoins pour identifier le responsable de cet acte de cruauté.

Le matin du mardi 15 septembre 2026, les employés d'un magasin de Brewster, dans l'État de New York (États-Unis), ont trouvé devant leur commerce une chienne Berger Allemand abandonnée, le museau enserré dans du ruban adhésif. Conduite chez le vétérinaire, elle y a reçu les soins dont elle avait besoin, tandis qu'une association de protection animale recherche le responsable.

L'animal a été abandonné par ses maîtres dans le comté de Putnam, rapportait NBC 4 New York. C'est donc dans cette ville située dans le sud-est de l'État que le personnel du magasin l'a remarquée ce matin-là, devant l'établissement. Du ruban adhésif isolant, enroulé très serré, lui emprisonnait le museau et la faisait souffrir.

Ses sauveurs ont d'abord pris le temps de la réconforter, avant de la conduire à la clinique vétérinaire locale.

© Putnam County SPCA (NY) / Facebook

L'examen de la chienne a montré que son museau était enflé et que la peau, irritée, était abîmée là où l'adhésif avait été posé.

Le cou de l'animal portait lui aussi des lésions, que les vétérinaires attribuent vraisemblablement à un collier trop serré qu'elle aurait gardé longtemps avant d'être abandonnée.

Une enquête ouverte et un appel à témoins lancé

La rescapée se trouve toujours à la clinique, où l'équipe la soigne et la surveille en permanence, le temps qu'elle puisse se remettre de ses blessures.

© Putnam County SPCA (NY) / Facebook

Il est prévu qu'elle rejoigne ensuite la Putnam County SPCA, une association de protection animale qui n'a pas attendu son arrivée pour agir. Son service d'enquête, déjà mobilisé, recherche la personne à l'origine de ces mauvais traitements et de cet abandon. L'association compte aussi sur le public : elle a lancé un appel à témoins afin de recueillir des renseignements utiles à cette recherche.