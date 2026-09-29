Adopté après une vie dans la rue, ce chat a pour friandises préférées des rondelles de concombre (vidéo)

Après avoir connu une existence particulièrement difficile, Ollie a désormais tout ce qu’il faut pour être heureux auprès de sa nouvelle famille. Ce chat Siamois a notamment développé une préférence pour un aliment auquel on ne s’attendrait pas forcément chez un félin : le concombre, qu’il accepte volontiers lorsqu’on lui en propose quelques rondelles à la main.

Sortir un animal de l'errance et lui offrir un foyer, c'est plus que lui sauver la vie ; cela revient à la lui transformer. Ollie en sait quelque chose, ce chat Siamois ayant connu les dangers, les peurs et les privations liées à la rue. Fort heureusement pour lui, tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Il en a fini avec son passé de félin haret et a été adopté par une famille aimante, au sein de laquelle il coule désormais des jours heureux.



@olliethecat.eats / TikTok

On peut s'en rendre compte en découvrant les vidéos, toutes aussi touchantes les unes que les autres, qui sont partagées sur le compte TikTok « @olliethecat.eats » qui lui est consacré.

Ollie savoure donc sa nouvelle vie faite de sécurité, de confort, d'amour et de repas délicieux. Il déguste aussi et surtout ses friandises préférées, et son choix est quelque peu étonnant sur ce plan ; il s'agit, en effet, de rondelles de concombre.

C'est justement ce que l'on peut voir dans une vidéo mise en ligne le 26 août 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en totalisant près d'un million de vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

« Te voilà aujourd’hui à te faire donner à la main de petites rondelles de concombre »

« Un jour, tu meurs de faim dans la rue, et te voilà aujourd’hui à te faire donner à la main de petites rondelles de concombre », indique le texte incrusté, alors que les images montrent Ollie en pleine séance de dégustation.

Aujourd’hui, cet adorable chat semble avoir définitivement trouvé sa place auprès de ceux qui prennent soin de lui. Et s’il a gardé quelques habitudes bien à lui, à l’image de son goût surprenant pour le concombre, il peut surtout profiter pleinement de cette existence paisible. Une jolie histoire qui montre à quel point une nouvelle vie peut réserver de belles surprises.