Retrouvée abandonnée et gestante, cette chatte aux yeux vairons s'est retrouvée par erreur dans la rue

D’une période éprouvante à la douceur de siestes au soleil, Iris est une chatte de 6 mois qui a été retrouvée alors qu’elle attendait des petits. Une habitante du Bronx (New York) a tout fait pour la sortir de sa situation difficile, et lui a permis une rencontre déterminante et salvatrice avec une association.

Le regard particulier d’Iris ne peut échapper à personne. Son hétérochromie, son œil bleu et son autre vert lui donnent une allure énigmatique, et c’est sans doute ce qui a en partie retenu l’attention de la passante qui lui est venue en aide. C’est ensuite Astoria Paws Cats, une association, qui a pris le relais pour apporter des soins à la chatte qui en avait tant besoin. Love Meow est revenu sur son parcours hors du commun, marqué par une résilience impressionnante.

Love Meow

Un drame survenu à 6 mois

Iris avait 6 mois lorsqu’elle est arrivée au refuge, et elle était gestante. Malheureusement, sa portée n’a pas survécu, et la chatte a commencé son séjour par un deuil.

Elle a été soignée, puis stérilisée et gardée au chaud. L’équipe a rapidement identifié que la chatte n’avait pas vécu ce qu’elle aurait dû vivre. Son oreille était entaillée, le signe caractéristique des chats errant stérilisés puis relâchés. Cette marque était présente chez Iris, mais devait être liée à une erreur. Le comportement de la chatte laissait penser qu’elle n’avait pas sa place dans la rue.

Une douceur impressionnante

Malgré son histoire lourde, Iris s’est en effet toujours montrée adorable avec son entourage. Dès lors qu’un humain se trouvait près d’elle, elle sollicitait son attention. Sa confiance n’a pas eu à être construite, elle a été instantanée. Rapidement, elle a été orientée vers une famille d’accueil, là où était sa place.

Des signes de résilience

Arrivée dans sa famille, Iris s’est pleinement épanouie. Fan des friandises à lécher, elle a tout de suite pris plaisir à déguster les mets offerts par sa famille. Elle a également renoué avec son esprit joueur de chaton, et a profité des câlins des humains.

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Le moment fort de son séjour a sans doute été les siestes au soleil, passées à se détendre profondément.

Après son doux séjour en famille d’accueil, la chatte a trouvé sa famille définitive, et elle a mis derrière elle les mauvaises expériences des débuts de sa vie. Renommée Clementine, la chatte poursuit sa route dans la bienveillance et l’attention constante portée à son bien-être.