Une chatte secourue au milieu des voitures est ensuite invitée au premier lancer d’un match de baseball
Aperçue près du stade d’Atlanta (Géorgie, États-Unis), cette chatte est devenue la membre à part entière d’une équipe de Baseball, les Gwinnett Stripers. Nommée ChipPurr « CJ » Jones en l’honneur d’un célèbre joueur, la chatte a été adoptée par la directrice marketing de l’équipe avant de jouer un rôle d’importance lors de l’ouverture d’un match à des fins caritatives.
La petite féline a connu une trajectoire fascinante, raconte People. Son histoire a commencé dans la rue, et s’est poursuivie au sein de l’équipe en devenant « mascotte non officielle ».
« Au milieu de la route dans la circulation »
La jeune chatte se trouvait près du stade, perdue au milieu des voitures lorsqu’elle a été aperçue par un membre du personnel du stade. Ce dernier s’est arrêté, est allé à la rencontre de l’animal, et l’a mis à l’abris.Tricia Wurmstein, directrice du marketing, a rapidement jeté son dévolu sur la chatte.
Depuis ce jour, la chatte s’est installée au stade et a même son « appartement », garni de jouets et de quoi se sustenter au fil des journées.
Une star est née
Peu de temps après son arrivée, l’équipe des Gwinnett Stripers a eu l’idée de mettre ChipPurr « CJ » Jones à l’honneur en l’invitant à procéder au premier lancer lors d’un match à venir.
Le jour venu, la chatte s’est avancée sur le gazon au rythme de la chanson « Crazy Train » d’Ozzy Osbourne.
Fascinante, la vidéo montre une petite chatte plutôt à l’aise, avançant grâce à des récompenses bien méritées. Le moment de gloire de la chatte a été une véritable réussite.
Plus qu’une anecdote
Le match en question faisait partie d’un événement caritatif. De nombreux dons ont pu être récoltés grâce à cette soirée, qui s’est accompagnée d’une collecte de matériels à destination des félins. Les supporters de l’équipe de baseball ont également été invités à venir avec leurs propres chats pour les célébrer comme il se doit, à l’instar de ChipPurr « CJ » Jones.
Comment habituer son chat aux sorties ?
Les chats n’apprécient pas toujours les promenades, en particulier celles qui se déroulent en-dehors d’un territoire connu. Si vous souhaitez tenter l’aventure, prenez les précautions suivantes :
- Assurez-vous que tous ses vaccins sont à jour
- Habituez-le au harnais en intérieur avant de tenter une sortie
- Allez-y progressivement pour ne pas le brusquer
- Proposez-lui des récompenses régulièrement
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire