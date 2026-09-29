Une chatte secourue au milieu des voitures est ensuite invitée au premier lancer d’un match de baseball

Aperçue près du stade d’Atlanta (Géorgie, États-Unis), cette chatte est devenue la membre à part entière d’une équipe de Baseball, les Gwinnett Stripers. Nommée ChipPurr « CJ » Jones en l’honneur d’un célèbre joueur, la chatte a été adoptée par la directrice marketing de l’équipe avant de jouer un rôle d’importance lors de l’ouverture d’un match à des fins caritatives.

La petite féline a connu une trajectoire fascinante, raconte People. Son histoire a commencé dans la rue, et s’est poursuivie au sein de l’équipe en devenant « mascotte non officielle ».

« Au milieu de la route dans la circulation »

La jeune chatte se trouvait près du stade, perdue au milieu des voitures lorsqu’elle a été aperçue par un membre du personnel du stade. Ce dernier s’est arrêté, est allé à la rencontre de l’animal, et l’a mis à l’abris.Tricia Wurmstein, directrice du marketing, a rapidement jeté son dévolu sur la chatte.

Depuis ce jour, la chatte s’est installée au stade et a même son « appartement », garni de jouets et de quoi se sustenter au fil des journées.

People

Une star est née

Peu de temps après son arrivée, l’équipe des Gwinnett Stripers a eu l’idée de mettre ChipPurr « CJ » Jones à l’honneur en l’invitant à procéder au premier lancer lors d’un match à venir.

Le jour venu, la chatte s’est avancée sur le gazon au rythme de la chanson « Crazy Train » d’Ozzy Osbourne.

Fascinante, la vidéo montre une petite chatte plutôt à l’aise, avançant grâce à des récompenses bien méritées. Le moment de gloire de la chatte a été une véritable réussite.

Plus qu’une anecdote

Le match en question faisait partie d’un événement caritatif. De nombreux dons ont pu être récoltés grâce à cette soirée, qui s’est accompagnée d’une collecte de matériels à destination des félins. Les supporters de l’équipe de baseball ont également été invités à venir avec leurs propres chats pour les célébrer comme il se doit, à l’instar de ChipPurr « CJ » Jones.

Comment habituer son chat aux sorties ?

Les chats n’apprécient pas toujours les promenades, en particulier celles qui se déroulent en-dehors d’un territoire connu. Si vous souhaitez tenter l’aventure, prenez les précautions suivantes :