Pour libérer son chat Bleu Russe coincé dans un mur, un médecin perce la cloison et y glisse une caméra d'inspection

Un soir, à l'heure du coucher, un jeune Bleu Russe répondant au nom de Neko, manquait à l'appel chez le Dr Benjamin Seides, pneumologue de Chicago (Illinois). Un miaulement faible venu du sous-sol a mis la famille sur la piste d'un mur, et le médecin a fini par faire appel à ses outils chirurgicaux pour localiser le petit félin. L'histoire a été relayée par NBC Chicago .

Benjamin Seides exerce comme pneumologue interventionnel au Canning Thoracic Institute du Northwestern Medicine Central DuPage Hospital. Ce soir-là, c'est pourtant chez lui, et pour une urgence sans rapport avec sa discipline, qu'il a dû faire preuve d'ingéniosité.

Neko était coincé derrière la cloison

Alors que tout le monde se préparait à aller dormir, l'absence de Neko a été constatée. Tous les membres de la famille ont parcouru les pièces en répétant son nom, sans résultat, jusqu'au moment où un miaulement ténu s'est fait entendre depuis le sous-sol. Le Bleu Russe avait en réalité grimpé dans le plafond par une partie non aménagée du sous-sol avant de se retrouver coincé au cœur d'une cloison.

Savoir le chaton à l'intérieur du mur ne suffisait pas : derrière quelle portion de cloison se trouvait-il ? Faute de réponse, le praticien s'est tourné vers les gestes de son métier.

Créativité et précision chirurgicale

Il a d'abord percé une petite ouverture dans la plaque de plâtre, puis y a glissé un boroscope. Ce fin tube équipé d'une caméra n'est pas sans rappeler le matériel qu'il manie au quotidien pour explorer l'appareil respiratoire de ses patients. Comme au cours d'une endoscopie, Benjamin Seides a fait progresser l'objectif dans le noir, à l'intérieur de la cloison, et a fini par repérer Neko.

© Northwestern Medicine

Neko retrouve la liberté et sa famille

Il ne restait plus qu'à élargir le trou pour laisser le passage au chaton. Une fois l'ouverture suffisante, le Bleu Russe s'est extrait de la cloison et a rejoint les siens, sain et sauf.

© Northwestern Medicine

Neko est donc de retour auprès de sa famille. Les images de l'opération ont été diffusées par Northwestern Medicine, l'établissement où exerce le médecin.