Un couple consacre 10 visites au plus ancien chien du refuge avant de lui offrir un foyer

Depuis octobre 2024, Delboy vivait au Longview Animal Centre de Stalmine, dans le Lancashire (Angleterre), un refuge géré par la RSPCA. Après près de 2 ans sous la garde de l'association, ce croisé Bouledogue Français a enfin rejoint Mike et Corrine Neale, un couple de la côte de Fylde. Son histoire, relayée par BBC , raconte une adoption construite à petits pas…

Confié à la RSPCA en raison de préoccupations liées à son bien-être, ce croisé Bouledogue Français doit son nom à un personnage de la série britannique Only Fools and Horses. Avec les personnes qu'il connaissait, Delboy se montrait câlin. Face à un inconnu, en revanche (et plus encore s'il s'agissait d'un homme), il lui fallait du temps et de la patience avant d'accorder sa confiance.

Au Longview Animal Centre, ce chien au pelage fauve et aux oreilles dressées est devenu, avec le temps, le pensionnaire le plus ancien. Heureusement, l'un des appels à l'adoption lancés par le centre a attiré l'attention de Mike et Corrine...

© RSPCA

Une confiance gagnée pas à pas

Le couple avait une longue expérience des chiens de refuge présentant des difficultés de comportement, et il a estimé que Delboy pouvait être le compagnon qu'il lui fallait. Mike et Corrine se sont alors rendus à 10 reprises au centre pour nouer un lien avec lui.

Hannah Mainds, de la branche Blackpool and North Lancashire de la RSPCA qui gère le refuge, raconte que les futurs maîtres l'ont d'abord emmené en sortie pour des journées entières, avant de l'accueillir chez eux pour des nuits, afin que la confiance s'installe.

© RSCPA

Elle rappelle aussi qu'un chien de refuge ne se ramène pas toujours à la maison dès la première visite : certains pensionnaires demandent bien plus de leurs adoptants, en patience, en disponibilité comme en attention, un engagement que ce couple a pleinement assumé, salue-t-elle.

« Nous avons choisi Delboy parce qu'il avait désespérément besoin d'un foyer pour la vie », explique Mike, qui salue au passage l'aide, la patience et la gentillesse de l'équipe du Longview Animal Centre, laquelle a pris le temps de lui détailler les besoins et les petites manies du chien.

Premières vacances dans le Northumberland

Après un peu plus d'un mois dans sa nouvelle maison, Delboy a déjà pris ses marques. « Il s'installe à merveille, profite des balades, des canapés, des lits, des friandises et des câlins, son passe-temps préféré », confie Mike. Le toutou a même vécu ses premières vacances avec eux, direction le Northumberland, et sa famille lui prévoit bien d'autres aventures.

© RSPCA

« Nous sommes si heureux d'avoir pu offrir une nouvelle vie à Delboy », résume son nouveau maître.

Du côté du refuge, qui peut héberger plus de 100 animaux au plus fort de l'activité et où 28 chiens attendent encore une famille, aux côtés de chats et de lapins, Hannah Mainds ne cache pas sa joie : « Je suis tellement contente que Delboy ait enfin eu sa fin heureuse. » Pour celui qui aura passé près de 2 ans au centre, les balades et les câlins font désormais partie du quotidien. Un dénouement comme on les aime !

L’info Woopets - Comment gagner la confiance d’un chien méfiant ?

Comme Corrine et Mike l’ont bien compris, gagner la confiance d'un chien méfiant demande avant tout de la patience, de la douceur et du respect. Voici quelques conseils essentiels :

Respecter son espace et ne jamais le forcer au contact ;

Rester calme et éviter les gestes brusques ;

Le laisser venir à soi sans précipiter les interactions ;

Utiliser des friandises pour créer des associations positives ;

Respecter ses signaux de peur et lui laisser du temps ;

Instaurer une routine pour le rassurer ;

Ne jamais le punir ni le gronder lorsqu'il a peur.

La clé : avancer à son rythme et lui montrer qu'il peut vous faire confiance, jour après jour.