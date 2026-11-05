Bella, chatte de bientôt 8 ans, a déjà changé 3 fois de maison et cherche un adoptant patient

Changer de maison, pour un chat, n'a rien d'anodin. Bella, elle, a déjà dû s'y résoudre à 3 reprises, alors qu'elle n'a pas encore soufflé sa 8 e bougie.

Avant de rejoindre son dernier foyer, où elle était restée un peu plus d'un an, la minette avait été donnée via Leboncoin. Son parcours, relayé par Animaux.fr, est désormais porté par l'association Mira Cats, dont l'annonce est localisée à Courbevoie (92). Celle-ci insiste sur un point : il faut à cette jolie minette une personne patiente et compréhensive, prête à la laisser s'installer à son rythme.

BELLA Race : Européen Âge : 7 ans et 11 mois Localisation : Courbevoie (92400) France Association : Association MIRA CATS Rencontrer BELLA

Un foyer qui ne lui convenait pas

Le dernier foyer de Bella s'est révélé inadapté pour elle. Envers la dame à qui on l'avait offerte, la petite chatte a fini par se montrer agressive. Un accompagnement vétérinaire et comportemental a alors été engagé, avant qu'une décision ne s'impose : pour le bien-être de chacun, Bella devait changer de maison.

Placée depuis dans une famille d'accueil qui lui offre un environnement adapté, la boule de poils ne présente plus ces comportements : ils ont cessé. C'est là qu'elle attendait, au moment de l'annonce, sa prochaine maison.

© Mira Cats / Animaux.fr

Des câlins selon ses propres règles

Au quotidien, Bella se montre plutôt indépendante, tout en appréciant la présence des gens dans son entourage. Mais attention ! Les câlins obéissent à ses règles : ni trop longs, ni imposés. La bonne approche consiste à lui tendre la main et à la laisser décider, car elle peut aussi bien venir au contact que tourner les talons. Quand elle se sent en confiance, en revanche, la belle devient très câline.

Autre trait de caractère : la minette supporte mal d'être enfermée dans une pièce ou mise à l'écart, et elle sait d'ailleurs ouvrir les portes toute seule ! L'extérieur l'intrigue beaucoup, le brossage lui plaît et elle dort volontiers auprès de ses humains.

© Mira Cats / Animaux.fr

Elle peut supporter d'autres chats autour d'elle, sans maîtriser forcément tous les codes félins, ce qui la rend parfois maladroite ; quant aux chiens, personne ne sait encore comment elle réagit.

Pour rester bien dans ses pattes, elle a besoin de temps, d'espace et d'un intérieur tranquille où pouvoir grimper partout, ce qui la rassure, sans oublier des parties de jeu pour dépenser son énergie, qu'il s'agisse d'une canne à pêche ou d'une petite peluche.

© Mira Cats / Animaux.fr

La maison dont elle aurait besoin

Le foyer qu'on lui souhaite ? Un logement sans enfants, où les fenêtres sont sécurisées et où elle trouvera de quoi s'occuper : des endroits en hauteur, des coins d'où surveiller ce qui se passe dehors, des jeux qui la sollicitent et des repas servis de façon ludique. Un extérieur protégé serait un atout supplémentaire. Pour qui souhaite adopter un chat et peut réunir ces conditions, la rencontre vaut d'être tentée. Et si sa famille pour la vie était finalement la vôtre ?

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Mira Cats sur l’annonce Animaux.fr de Bella.