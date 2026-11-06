Shawn, le chien le plus âgé du refuge, est adopté par des sœurs jumelles après 3 mois d’attente (vidéo)

Shawn, un chien senior, patientait depuis 3 mois au refuge, assez longtemps pour en devenir le plus vieux pensionnaire. Un jour, quelqu'un s'est présenté avec une demande que l'on entend rarement : voir l'animal le plus âgé des lieux. 2 sœurs jumelles et leurs familles allaient bientôt croiser la route de ce vieux toutou... Et la suite lui réservait quelques surprises !

Son histoire, relayée par le média Pet Helpful, tient d'abord à une longue attente derrière les grilles d'un refuge, où ce canidé senior a fini par porter un titre dont aucun pensionnaire à 4 pattes ne rêve : celui du résident le plus âgé.

C'est pourtant ce qui a fait basculer son destin. Comme le révèlent nos confrères d'outre-Atlantique, quelqu'un est venu demander le chien le plus âgé de l'établissement. Des sœurs jumelles, avec leurs familles, ont décidé de lui donner sa chance. Du jour au lendemain, l'existence de ce vieux compagnon à fourrure a pris un tout autre tour.

Un bain, un canapé et déjà des airs de chez-soi

L'adoption a eu lieu le 24 octobre, apprend-on. Face à un changement aussi soudain, Shawn paraissait d'abord un peu perdu, mais il n'a pas tardé à prendre ses marques dans son nouveau foyer.

Dans les images relayées sur les réseaux sociaux, place à un bon bain, puis au repos sur un canapé moelleux. Un confort qui tranche avec le béton dur d'un box de refuge, et dont on imagine volontiers le soulagement pour le vieux chien.

Ses proches en avaient l'intuition : la boule de poils âgée n'allait pas tarder à retrouver des réflexes de chiot. Sous les images, les internautes se sont d'ailleurs attendris devant ce museau grisonnant qui paraissait déjà tout à fait à son aise.

Une seconde jeunesse pour Shawn, qui s'épanouit en famille

Il a suffi de quelques jours. Plein d'entrain, Shawn a vu les enfants jouer dans les feuilles de l'automne et n'a pas résisté à l'envie de se joindre à eux.

On le découvre ensuite en train de chercher la balle et de s'amuser avec les garçons de la famille, comme s'il en avait toujours fait partie. Une partie de balle dans un jardin bien à eux : voilà de quoi rattraper le temps perdu !

© @millennialtwinsisters / TikTok

Quelqu'un était venu demander le chien le plus âgé du refuge ; au bout du compte, Shawn a gagné une famille joueuse, et la rencontre s'est révélée une belle réussite pour tout le monde !