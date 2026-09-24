Ces 5 chatons étaient impossibles à toucher sans gants, puis ont réclamé des câlins en moins de 2 jours

Depuis 2 ans, l’association Sonora Cat Rescue essaye de venir en aide à une colonie de chats très sauvages vivant sur une propriété située à Sonora en Californie. Les propriétaires des lieux, des gens âgés, nourrissaient les félins sans jamais pouvoir les capturer pour les stériliser si bien que la chatte errante avait déjà eu plusieurs portées. Lorsque 5 nouveaux chatons sont nés, Sadie Anderson a décidé de les capturer pour les conduire au refuge avec leur maman afin de les stériliser. À leur arrivée, les 5 chatons ne pouvaient être touchés sans gant, mais à seulement 6 semaines ils pouvaient encore apprendre à faire confiance aux humains. En moins de 2 jours, Sadie a réussi à les apprivoiser, si bien que la petite bande qu’elle a nommée Squash a fini par réclamer des câlins.

Sadie Anderson, présidente de l’association Sonora Cat Rescue , une association de protection et sauvetage d’animaux californienne située à Sonora en Californie, intervenait régulièrement au sein de cette propriété de Sonora depuis 2 ans. Là, une colonie de chats très farouches était nourrie par les propriétaires âgés. Incapables de poser des pièges pour capturer les félins, ils faisaient face pour la troisième fois consécutive à une nouvelle portée de chatons, née d’une chatte non stérilisée.

Sonora Cat Rescue

Des chats difficiles à capturer

Appelée à l’aide par le couple âgé, Sadie s’est rendue sur place afin d’organiser leur capture. Mais la situation s’est avérée plus compliquée que prévu, si bien que, la première nuit, seul un chaton a été attrapé. Cependant Sadie n’était pas décidée à baisser les bras. Le lendemain, elle est revenue avec plus de matériel et est parvenue à en capturer 2 supplémentaires ainsi que leur maman. La chatte a alors été stérilisée, puis relâchée avec l’oreille marquée pour signaler sa prise en charge. La nuit suivante, 2 autres pièges ont été posés afin d’attraper ses 2 derniers petits qui ont ensuite rejoint le reste de leur fratrie en famille d’accueil.

Sonora Cat Rescue

Sadie a également capturé 2 chatons adolescents de la précédente portée de la chatte sauvage afin de les stériliser à leur tour. Seul le père de la colonie restait insaisissable.

Moins de 2 jours pour changer leurs habitudes

Sadie a baptisé la toute jeune portée « Squash » et a aussi donné des prénoms aux deux premiers chatons, Acorn et Spaghetti. Mais les 5 chatons de 6 semaines arrivés en famille d'accueil étaient craintifs et agressifs, si bien qu’il était impossible de les toucher sans gants. Le temps était compté pour réussir à gagner leur confiance, mais Sadie savait qu’elle disposait d’un créneau de quelques jours pour parvenir à les socialiser. « Quand les chatons ont entre 5 et 8 semaines, leur personnalité est très malléable. Dans le cadre du sauvetage, nous nous empressons de tirer parti de cette période formatrice et de les socialiser intensément. » Il fallait agir vite. « Une fois qu’ils atteignent environ 9 semaines, cette fenêtre se referme brusquement », expliquait Sadie au média Love Meow .

Sonora Cat Rescue

C’est ainsi que Sadie a profité de ce moment clé pour isoler chaque chaton afin qu’il associe exclusivement la nourriture et le jeu à la présence humaine. Les progrès ont été presque immédiats : « Ça ne fait même pas deux jours entiers, et ces petits bouts-de-nez que je ne pouvais pas attraper sans gants viennent désormais vers moi, se blottissent contre moi pour se faire caresser et ronronnent même », racontait-elle.

Une transformation radicale

C’est ainsi que leur nouvelle vie allait pouvoir commencer. De chatons craintifs qui se cachaient et craignaient les humains, la bande des Squash est devenue une portée joueuse et affectueuse, réclamant même des câlins à leur mère d’accueil. Désormais, ils s’amusent, jouent, se poursuivent, se roulent au sol comme n’importe quel chaton.

Sonora Cat Rescue

Sadie précisait qu’après leur quarantaine, ils pourraient rejoindre le reste de la colonie et la bande des Cheers (les chatons adolescents) « et former une grande famille heureuse ».

La bénévole n'hésitait pas à rappeler que sans l’aide des propriétaires âgés qui ont continué de nourrir les chats au fil des années, rien de tout cela n’aurait été possible, surtout pas la transformation incroyable des petits Squash.