Ballotté de foyer en foyer, ce chat voit son passé ressurgir grâce à sa puce électronique

Truly Scrumptious avait été adopté en 2022 alors qu’il était un chaton, auprès de l’association Whiskers-A-GoGo située à Brooklyn. Mais les aléas de la vie, entre une séparation, deux déménagements successifs et un abandon, ont amené ce pauvre félin à changer de foyer plusieurs fois de suite sans jamais trouver la stabilité. Par chance, son parcours et sa puce d’identification l’ont ramené au sein du refuge qui l’avait accueilli la première fois, et, désormais, il peut retrouver la sécurité et l’amour qui lui avaient tant manqué.

Adopté en 2022 au sein de l’association Whiskers-A-GoGo (Brooklyn, New York), Truly Scrumptious, affectueusement appelé Truly, pensait que le couple qui lui offrait un foyer serait le sien pour toujours. Nul n’imaginait le parcours chaotique qu’il allait traverser.

Ballotté de main en main

D’abord accueilli sous le toit de ce couple new-yorkais, le chaton gris a vu ses maîtres se séparer. C’est l’homme qui l’a gardé, alors même que les papiers d’adoption avaient été signés par la femme. Mais un an après, ce dernier a dû déménager, pensant emmener Truly, il a découvert que le propriétaire de son nouvel appartement n’acceptait pas les animaux. Si bien que le chat s’est retrouvé confié à la mère du jeune homme. Cependant, déjà âgée, elle a, elle aussi, appris que les animaux de compagnie étaient interdits dans son logement. Comme le précisait le média LoveMeow , démunie, elle n’a pas vu d’autres solutions que d’abandonner Truly. Installé sur des sacs dans un chariot de courses, il allait se retrouver à la rue, sans espoir et livré à lui-même. Cependant, la femme est passée devant Good Home Cat Adoptions, un refuge situé sur Franklin Avenue à Crown Heights, et le destin de Truly a pris un tournant inattendu.

Whiskers-A-GoGo

Retour à la case départ

Le refuge, tenu par Bronwen, a recueilli Truly, procédant au préalable à une vérification toute simple : sa puce électronique a été scannée, révélant le passé du félin et le lieu de son adoption d'origine. Après être resté quelque temps auprès de Bronwen, en attendant que Whiskers-A-GoGo puisse le récupérer, Truly est retourné près de ceux qui ne l’avaient jamais oublié. Mais, tourmenté par son parcours, le chat n’était plus celui qu’il était autrefois. Renfermé, il avait perdu sa joie de vivre, quelque part entre ses déménagements successifs et les rues de Brooklyn. L’objectif pour l’association était de permettre à Truly de redevenir lui-même.

Whiskers-A-GoGo

La sécurité et l’amour d’un foyer rassurant

Si les premiers jours, Truly s’est montré effrayé et silencieux, c’est parce qu’il était épuisé. Mais en 3 semaines, le changement s’est opéré, doucement, au rythme d’un chat que la peur quittait peu à peu.

« Truly est magnifique, câlin, affectueux, joueur et indépendant », confiait Whiskers-A-GoGo dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Son tempérament affectueux et joueur refaisait surface, et il retrouvait ses anciennes habitudes. Comme l’expliquait l’association, il adore en particulier rapporter ses souris en peluche aux pieds de son maître et dormir auprès de ses humains. Mais le plus attendrissant est sans aucun doute ce qu’il fait lorsqu’on le caresse : « Il va même tendre ses pattes pour les poser sur vos mains et les tenir pendant que vous le câlinez ».

Whiskers-A-GoGo

L’association espère désormais que Truly trouvera un foyer définitif. « Après avoir été ballotté de main en main pendant des années, ce petit garçon mérite une personne qui, quand elle dit “pour toujours”, le pense vraiment ». En attendant, il est en sécurité auprès de sa famille d’accueil, et ce, grâce à une simple puce d’identification et d'une bénévole, sans qui il n’aurait pas pu retrouver ceux qui l’avaient tant aimé.