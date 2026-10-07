Jetée d’une camionnette en marche, une petite chatte noire a miraculeusement échappé aux blessures graves avant de croiser la route d’une automobiliste qui a refusé de l’abandonner. Secourue puis adoptée par sa bienfaitrice, Enola a ainsi trouvé auprès d’elle une nouvelle vie, faite de jeux, de douceur et d’affection.

Une fois de plus, le « système universel de distribution de chats » a fait des heureux, ou plutôt des heureuses, puisqu'il s'agit d'une jeune féline victime d'un acte cruel et de la femme au grand coeur qui lui a porté secours. Cette dernière l'a non seulement sauvée, mais elle l'a, en plus, adoptée, rapportait CBS News .

« Je pensais qu’ils jetaient des détritus »

Andrea Rivera était au volant de sa voiture et roulait sur Stirling Road, dans le comté de Broward en Floride (Etats-Unis), quand elle a vu l'un des occupants d'un pick-up qui la devançait jeter quelque chose par la fenêtre.

« Je pensais qu’ils jetaient des détritus, et cela m’a agacée, raconte-t-elle à CBS News. Puis j’ai vu que c’était quelque chose de noir. Je me disais que c’était un pull [...], puis j’ai réalisé que cela avait la forme d’un animal ». Il s'agissait d'un chaton femelle au pelage noir.

Un petit miracle

Andrea Rivera a réussi à l'éviter de justesse, puis elle s'est arrêtée sur le bas côté pour s'enquérir de l'état de la jeune chatte. Cette dernière était immobile et miaulait. La conductrice craignait le pire. Elle l'a aussitôt conduite aux urgences vétérinaires.

L'examen réalisé sur le chaton a révélé un petit miracle ; la rescapée ne souffrait d'aucune fracture ni blessure grave malgré l'acte horrible qu'elle venait de subir. « Je ne sais pas comment elle peut aller aussi bien. Je n’arrive toujours pas à croire qu’elle ne se soit rien cassé », confie Andrea Rivera.



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« Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur chat »

Elle a vite compris qu'elle n'allait pas pouvoir se séparer de sa petite protégée. Elle a décidé de l'adopter et de l'appeler Enola.



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Elle la décrit comme joueuse, affectueuse et pleine de douceur malgré cette épreuve traumatisante.

« Elle est tellement adorable. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur chat », conclut sa bienfaitrice et désormais propriétaire.