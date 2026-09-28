Son chat supporte mal ses absences, alors elle lui offre un coussin avec son propre portrait (vidéo)

Quitter la maison sans son chat peut être difficile lorsque celui-ci supporte mal la séparation. Cheryl l’a bien compris avec Steven, son chat roux, qui vivait très mal ses absences. Elle lui a donc offert une présence de substitution plutôt inattendue : un coussin à son image ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il l’adore.

Pour certains chats, les moments où leur humain quitte la maison peuvent être particulièrement stressants. Ces félins très attachés à leur propriétaire peuvent alors avoir besoin de repères rassurants pendant les absences. Dans ce contexte, certaines petites astuces du quotidien peuvent parfois les aider à vivre ces séparations plus sereinement. C’est justement ce qu’a voulu tenter cette propriétaire avec son chat.

Steven aime déjà sa « deuxième maman »

Pour Cheryl Ortega, quitter la maison n’était pas toujours simple. Son chat roux Steven souffre en effet d’anxiété de séparation, au point que sa maîtresse plaisante en disant qu’il lui arrivait d’être en retard au travail « au moins une fois par semaine » à cause de lui. Elle a alors trouvé une solution pour le moins originale en lui offrant un coussin à son effigie.

Comme en témoigne une vidéo TikTok relayée par PawNation, Steven semble avoir immédiatement adopté cette drôle de maman de substitution, allant même jusqu’à faire de petits « biscuits » dessus !

Face à cette scène attendrissante, les internautes n’ont pas manqué d’humour et beaucoup d’entre eux ont demandé à Cheryl comment elle avait fabriqué ce doudou. Elle leur a simplement répondu qu’elle avait pris une taie d’oreiller et qu’elle l’avait garnie de vieux vêtement portant son odeur. Une astuce qui semble faire l'unanimité, surtout auprès son premier fan : Steven lui-même !

Pourquoi ce coussin semble-t-il autant rassurer Steven ?

Si Steven semble autant apprécier son étonnante « deuxième maman », c’est certainement parce que le coussin porte une odeur familière. Pour un chat, les odeurs jouent en effet un rôle important dans son environnement et un vêtement imprégné de l’odeur de son humain peut constituer un repère rassurant pendant son absence.

Cela ne signifie pas, toutefois, que le coussin soit un traitement de l’anxiété, mais plutôt un petit élément familier qui peut contribuer à rendre l’absence plus facile à vivre pour le minou.

© @sereniitfmv / TikTok

Cheryl explique d’ailleurs que cette astuce s’inscrit dans une routine plus large : « L’oreiller est vraiment efficace, haha ! Mais ce n’est pas la seule chose que je fais. Avant, il souffrait beaucoup d’anxiété de séparation, et j’ai dépensé des centaines d’euros chez le vétérinaire à plusieurs reprises tellement j’étais inquiète. Une amie m’a conseillé des friandises apaisantes, alors maintenant je lui en donne une avant de partir [...]. Il va tellement mieux maintenant ! »

Une routine qui semble avoir rassuré Cheryl autant que Steven. Et même si cet étonnant coussin ne donne évidemment pas de câlins, il semble avoir trouvé une place de choix dans le cœur du petit chat !

L’info Woopets – Comment gérer l’anxiété de séparation de son chat ?

Si, comme Steven, votre chat supporte mal vos départs, quelques petits changements peuvent l’aider à retrouver ses repères et à vivre vos absences plus sereinement :