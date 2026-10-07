Il pensait regarder un chat dormir simplement sur son colis, mais découvre qu'il a besoin de soins (vidéo)

En allant récupérer son colis il y a quelques semaines, un New-Yorkais a remarqué un chat tranquillement allongé sur la boîte en carton. Âgé et malade, le va-nu-pattes avait besoin d’aide, raison pour laquelle le bon samaritain a contacté l’association PuppyKittyNYCity. Aujourd’hui soigné et entre de bonnes mains, le félin se porte mieux et cherche une famille.

À la fin du mois de septembre, un habitant de New York a trouvé un chat tigré couché sur son colis. Maigre et malade, le vieux matou avait besoin de soins. Comme le rapporte The Dodo, le bon samaritain a contacté l’équipe de PuppyKittyNYCity (PKNYC) pour lui offrir une prise en charge adaptée.

« Il s'est présenté sur le perron d'un inconnu dans un état lamentable, n'ayant pour seul réconfort qu’un colis Amazon, précise l’association, nous ignorons combien de temps il a lutté avant de finalement trouver de l’aide. »

© PuppyKittyNYCity

Un chat qui mérite de connaître le bonheur de la vie de famille

L’animal, complètement abattu, n’a opposé aucune résistance lors de son sauvetage. Par la suite, il a eu droit à une visite chez le vétérinaire qui lui a diagnostiqué de l’asthme, ainsi qu’une maladie cardiaque.

© PuppyKittyNYCity

Le félin, baptisé Maribel, a commencé un traitement qui semble porter ses fruits. Mais l’environnement du refuge l’affecte sur le plan émotionnel, et ses bienfaiteurs lui cherchent activement une famille d’accueil.

« Le refuge n’est pas l’endroit où nous voulons qu’il passe ses journées, confient ses anges gardiens, il mérite un lit douillet, une maison tranquille et quelqu’un pour lui rappeler que le meilleur est encore à venir. »

En quête d’une famille d’accueil

Son état s’améliore lentement chaque jour, et l’équipe de PKNYC est persuadée qu’un foyer chaleureux contribuera à accélérer sa guérison.

En seulement une semaine, le courageux Maribel a déjà parcouru un long chemin. « Au début, il attendait sur un colis Amazon qu’on vienne le sauver, concluent les bénévoles, maintenant, il attend dans la chatterie qu’on le ramène chez lui. »