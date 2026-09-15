Libéré du bocal qui lui coinçait la tête, ce chat méfiant finit par accepter les caresses de son sauveur
Après plusieurs jours de recherches, un chat errant en mauvaise posture a finalement été sauvé et débarrassé du bocal dont sa tête était prisonnière. D’abord très méfiant, Jarhead a peu à peu accordé sa confiance à son sauveur, laissant entrevoir un avenir bien plus serein.
David Loop, de l'association Sierra Pacific Furbabies en Californie (Etats-Unis), compte de nombreux sauvetages félins à son actif. Nous vous avions déjà raconté plusieurs d'entre eux, notamment celui de cette chatte malade découverte dans la file d'attente dans un drive-in, ou encore de ce chat paralysé qui n'était pas censé se remettre à marcher.
Plus récemment, il a été appelé à porter secours à un matou errant au pelage roux qui avait la tête coincée dans un bocal en plastique, rapporte The Dodo dans un reportage publié sur YouTube.
David Loop a appris qu'il était dans cette situation depuis au moins 5 jours, ce qui ne manquait pas de l'inquiéter ; pour un chat, être privé de nourriture et surtout d'eau aussi longtemps est extrêmement dangereux.
Un habitant lui a dit avoir vu le chat se cacher sous la maison d'un voisin. David Loop et une bénévole se sont rendus sur les lieux, mais le quadrupède était beaucoup trop méfiant pour les laisser s'approcher. Il s'est faufilé profondément dans la cave, empêchant toute tentative de capture.
David Loop a eu beau ramper dans l'obscurité, il n'a pas pu mettre la main sur lui. Il a alors décidé d'y installer une cage trappe dans l'espoir que l'animal s'y laisse enfermer.
Il est revenu le lendemain matin, mais a été stupéfait d'apprendre que le propriétaire de la maison avait déplacé la cage et ouvert la porte de la cave pour faire sortir le chat.
Après le sauvetage, le début d'un long processus de socialisation
David Loop devait à nouveau tenter de le localiser. Fort heureusement, il a reçu l'aide de plusieurs riverains et a finalement pu le repérer non loin de là. Cette fois-ci, il a réussi à le capturer et à le placer dans une caisse de transport. Le chat ne s'est pas laissé faire et a même griffé son sauveur.
Il l'a emmené chez le vétérinaire qui l'a libéré du bocal et examiné. Appelé Jarhead par son bienfaiteur, le rescapé est resté méfiant et tendu.
Il ne laissait personne le toucher ; David Loop le caressait en s'aidant d'un outil. Dès qu'il voyait une main s'approcher, il se mettait à feuler.
Toutefois, petit à petit, Jarhead a commencé à se détendre. David Loop a pu gagner sa confiance notamment en lui offrant des friandises à lécher. Le chat a même fini par accepter ses caresses.
Il aura sans doute besoin d'un séjour en famille d'accueil pour intégrer les bases de la vie à la maison et être socialisé avant d'être proposé à l'adoption.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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