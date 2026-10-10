Course contre la montre en Haute-Garonne pour secourir un chat tombé au fond d'un puits

Le 4 octobre 2026, 9 sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne sont intervenus pour porter secours à un chat tombé dans un puits, dans la commune de Mourvilles-Hautes. Après avoir fait une chute de près de 5 mètres, l’animal se trouvait en mauvaise posture, dans l’eau, mais a pu compter sur le dévouement et le professionnalisme de l’équipe de sauvetage. Sain et sauf, il a pu retrouver la terre ferme en toute sécurité.

C’est à Mourvilles-Hautes, une commune située en Haute-Garonne, qu’un chat s’est retrouvé en difficulté, ce dimanche 4 octobre 2026 vers 17 heures.

Une chute de 5 mètres

Après avoir fait une chute de près de 5 mètres, le petit animal s’est retrouvé pris au piège au fond d’un puits rempli d’eau, rendant sa situation critique. Sa vie étant directement menacée par cet accident, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus lui porter secours.

Une équipe spécialisée pour ce type d’interventions.

5 véhicules et 9 sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne ont été dépêchés sur place. « Face à cette situation, une équipe spécialisée dans les interventions en milieux périlleux a été engagée afin de procéder au sauvetage de l’animal », précisait le Service départemental d’incendie et de secours, des propos relayés par le média La Voix du Midi Lauragais . Une équipe au premier abord très importante, mais nécessaire dans ce type de situation, rendue délicate par la profondeur du puits et la présence d’eau.

Une intervention réussie

Peu après 20 heures, le 4 octobre, les pompiers de Haute-Garonne indiquaient que leur intervention avait permis de sortir le félin en difficulté du puits où il était coincé. « Le chat a été sauvé et il va bien », concluaient les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne. Si ce type de sauvetage d’animaux n’a pas lieu tous les jours, il fait pourtant partie des missions courantes des pompiers, en particulier en milieu rural. Dans un tel cadre, leurs missions peuvent demander d’employer des moyens techniques importants, en raison de la configuration et de la potentielle dangerosité des lieux, comme cela a été le cas pour le sauvetage de ce chat à Mourvilles-Hautes.