Un chaton piégé dans un puits est sauvé par les pompiers, puis adopté par l’un de ses sauveteurs (vidéo)

Piégée dans un puits, une jeune chatte à la robe noire a été sauvée in extremis par les pompiers. Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas là : l’un de ses sauveteurs a finalement décidé de lui offrir une nouvelle vie en l’adoptant.

Sauver la vie d'un animal est une expérience particulièrement gratifiante. La change peut l'être encore davantage. C'est ce qu'un pompier a fait récemment dans le Colorado, aux Etats-Unis, rapportait The Cool Down .

Le jeudi 27 août 2026, peu avant 10 heures du matin, le service d'incendie et de secours du comté d'Adams (Adams County Fire Rescue) a reçu un appel de la part d'un citoyen qui venait de voir un chaton tomber dans un puits.

La petite féline au pelage noir et âgée approximativement de 5 semaines était complètement prise au piège au fond de la cavité et ses chances de survie étaient quasi nulles sans une intervention rapide.



Adams County Fire Rescue / Facebook

Les pompiers se sont rendus sur les lieux. L'un d'eux s'est mis à appeler la minette en détresse et à lui parler pour tenter de la rassurer. Ses collègues se sont ensuite employés à évaluer la qualité de l'air au fond du puits pour s'assurer de l'absence de gaz dangereux, par exemple, puis l'un d'eux y est descendu, sécurisé par un trépied.

La rescapée a été adoptée par l'un de ses héros

Arrivé au fond, il a pu se saisir du chaton, qui était de plus en plus stressé. Tous 2 ont ensuite été remontés en toute sécurité à la surface.



Adams County Fire Rescue / Facebook

La jeune chatte a été prise en charge par un refuge local, mais elle ne s'y est pas éternisée. L'un des pompiers ayant pris part à son sauvetage a, en effet, décidé de l'adopter.

C'est ce qu'a annoncé le service d'incendie et de secours du comté d'Adams dans sa publication Facebook comprenant une vidéo de l'intervention salvatrice. La voici :

Le conseil Woopets : pourquoi ne faut-il jamais descendre soi-même dans un puits pour sauver un animal ?

Lors du sauvetage de cette petite chatte, les pompiers ont d’abord mesuré la qualité de l’air au fond du puits avant d’y faire descendre l’un des leurs, sécurisé par un trépied. C'est une précaution indispensable, car dans un espace aussi confiné et souterrain qui plus est, l’air peut être pauvre en oxygène ou contenir des gaz dangereux, parfois sans odeur ni signe visible.

Dans le cas d'un animal prisonnier d’un puits, il ne faut donc surtout pas tenter de descendre soi-même, même dans l’urgence. Une personne venue porter secours peut rapidement se retrouver elle aussi en danger et rendre le travail des secours encore plus difficile.

Le bon réflexe est de contacter immédiatement les pompiers et de maintenir les personnes présentes à distance de l’ouverture. En attendant leur arrivée, il est possible de rester près de l’animal, de lui parler doucement pour le rassurer et de lui acheminer de l'eau et de la nourriture, sans jamais se mettre soi-même en danger.