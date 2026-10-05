Coincés sous un capot, 2 chatons alertent un riverain en miaulant avant d’être sauvés par les pompiers

Coincés sous le capot d’une voiture, 2 chatons ont dû attendre l’intervention des pompiers, alertés par un riverain, pour être libérés. Désormais en sécurité au sein d'une famille d’accueil, les 2 petits félins sont en bonne santé, mais devront encore patienter avant de pouvoir être proposés à l’adoption.

Dans l'Etat de la Floride (Etats-Unis), 2 chatons s'étant retrouvés coincés sous le capot d'une voiture ont été secourus, confiés à un refuge et placés en famille d'accueil, rapportait WESH Channel 2 .

Tout avait commencé lorsqu'un habitant du comté de Seminole, au nord d'Orlando, a entendu des miaulements provenant d'un véhicule en stationnement. En s'approchant de ce dernier, il a réalisé que les cris de détresse émanaient du compartiment moteur.

Les chatons libérés et pris en charge par le service animalier

Ne pouvant intervenir lui-même, il a appelé les secours. C'est le service local d'incendie et de secours (Seminole County Fire Rescue) qui y a répondu et envoyé une équipe de pompiers sur les lieux.



Seminole County Fire Department / Facebook

Arrivés sur place, les soldats du feu ont constaté qu'il y avait non pas un, mais 2 chatons à sauver. Ils ont retiré quelques éléments du bas de la voiture pour avoir accès à l'emplacement des petits félins. Ils ont ainsi réussi à s'en saisir et à les faire sortir en toute sécurité.

Les 2 chatons au pelage tigré ont ensuite été emmenés à la caserne jusqu'à l'arrivée d'agents du service animalier du comté (Seminole County Animal Services). Ceux-ci sont venus les chercher pour les prendre en charge, avant de les confier à une famille d'accueil.



Seminole County Fire Department / Facebook

« Nous sommes ravis qu’ils soient en famille d’accueil »

« Nous sommes ravis qu’ils soient en famille d’accueil. L’une de nos principales préoccupations était de nous assurer que nous puissions joindre le service de contrôle des animaux, afin qu’ils puissent être conduits soit dans un refuge, soit dans une famille d’accueil, et qu’ils reçoivent les soins dont ils avaient besoin », a déclaré le lieutenant Tripp Hansen, du service d’incendie et de secours du comté de Seminole.



Seminole County Fire Department / Facebook

Les 2 chatons sont en bonne santé, mais ils sont encore trop jeunes pour être proposés à l'adoption.