Coincés sous un capot, 2 chatons alertent un riverain en miaulant avant d’être sauvés par les pompiers
Coincés sous le capot d’une voiture, 2 chatons ont dû attendre l’intervention des pompiers, alertés par un riverain, pour être libérés. Désormais en sécurité au sein d'une famille d’accueil, les 2 petits félins sont en bonne santé, mais devront encore patienter avant de pouvoir être proposés à l’adoption.
Dans l'Etat de la Floride (Etats-Unis), 2 chatons s'étant retrouvés coincés sous le capot d'une voiture ont été secourus, confiés à un refuge et placés en famille d'accueil, rapportait WESH Channel 2.
Tout avait commencé lorsqu'un habitant du comté de Seminole, au nord d'Orlando, a entendu des miaulements provenant d'un véhicule en stationnement. En s'approchant de ce dernier, il a réalisé que les cris de détresse émanaient du compartiment moteur.
Les chatons libérés et pris en charge par le service animalier
Ne pouvant intervenir lui-même, il a appelé les secours. C'est le service local d'incendie et de secours (Seminole County Fire Rescue) qui y a répondu et envoyé une équipe de pompiers sur les lieux.
Seminole County Fire Department / Facebook
Arrivés sur place, les soldats du feu ont constaté qu'il y avait non pas un, mais 2 chatons à sauver. Ils ont retiré quelques éléments du bas de la voiture pour avoir accès à l'emplacement des petits félins. Ils ont ainsi réussi à s'en saisir et à les faire sortir en toute sécurité.
Les 2 chatons au pelage tigré ont ensuite été emmenés à la caserne jusqu'à l'arrivée d'agents du service animalier du comté (Seminole County Animal Services). Ceux-ci sont venus les chercher pour les prendre en charge, avant de les confier à une famille d'accueil.
Seminole County Fire Department / Facebook
« Nous sommes ravis qu’ils soient en famille d’accueil »
« Nous sommes ravis qu’ils soient en famille d’accueil. L’une de nos principales préoccupations était de nous assurer que nous puissions joindre le service de contrôle des animaux, afin qu’ils puissent être conduits soit dans un refuge, soit dans une famille d’accueil, et qu’ils reçoivent les soins dont ils avaient besoin », a déclaré le lieutenant Tripp Hansen, du service d’incendie et de secours du comté de Seminole.
Seminole County Fire Department / Facebook
Les 2 chatons sont en bonne santé, mais ils sont encore trop jeunes pour être proposés à l'adoption.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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