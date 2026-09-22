Ce chat gris cherchait la bagarre, mais s’endort peu après son arrivée chez la femme qui l’a recueilli

Un félin gris semait la terreur dans le quartier, jusqu’à ce qu’une femme le remarque alors qu’il ennuyait une chatte, en compagnie de l’un de ses congénères. Sur Reddit, cette bonne samaritaine expliquait comment elle avait décidé de ramener chez elle ce chat non stérilisé et affamé. Désormais, elle est prête à lui offrir un foyer si personne ne le réclame.

C’est sur le forum r/CatDistributionSystem de Reddit que les internautes ont pu découvrir l’aventure de cette femme et du chat gris qui cherchait la bagarre dans son quartier. Remarquant que ce félin embêtait une femelle, en compagnie d’un autre de ses congénères avec qui il avait bien l’intention de se battre, elle est intervenue en avançant vers lui.

Fit-Union-3354 / reddit

Un fauteur de troubles adorable

La terreur du quartier n’était pas stérilisée, semblait affamée, et approchait de la femme en miaulant fort. Comme le relatait le média Parade Pets , le chat, pas effrayé pour un sou, a même accepté qu’elle le caresse et n’a pas opposé de résistance lorsqu’elle l’a emmené chez elle.

« Il a l'air stressé d'être à l'intérieur et pleure pendant 5 minutes mais s'endort immédiatement après. Je lui ai donné un peu de croquettes et des friandises et il a vraiment l'air d'avoir faim. S'il n'est pas identifié, je prévois de le garder, il est super beau. »

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C’est là qu’elle a remarqué qu’il arborait une série d'égratignures plutôt récentes et une cicatrice sur le nez qui lui donnait l’air d’un vrai petit caïd de quartier. « Il semble jeune, entier, et très vocal. Il boîte et a une cicatrice impressionnante sur le nez (et quelques autres égratignures fraîches). »

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Sa décision était prise

Comprenant qu’il n’appartenait à personne et sous le charme de ce magnifique félin au pelage gris, la femme a alors décidé que si personne ne le réclamait, elle l’adopterait pour de bon. À ce jour, personne ne s’est présenté.

Dans son nouveau foyer, le félin s’adapte bien, et, comme sa future maman l’expliquait, elle prévoit de le faire examiner : « Il va chez le vétérinaire dès que possible » ajoutant un émoji ciseau pour que l’on comprenne son intention de le faire stériliser.

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« Le système de distribution des chats » a encore frappé

Les internautes ont été nombreux à réagir au geste altruiste de cette femme, la félicitant et la remerciant d’avoir sorti ce félin gris de la rue. Plusieurs affirmaient que le « système de distribution des chats » avait encore fonctionné en la réunissant avec celui qui serait sans doute bientôt son plus fidèle compagnon.

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Elle a également précisé en réponse à un commentaire que la femelle qu’il embêtait lorsqu’elle l’a surpris portait un collier et que l’autre mâle errant s’était enfui.

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