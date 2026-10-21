Des chatons orphelins découvrent requins et tortues lors d'une visite privée à l'aquarium (vidéo)

Turkey Leg, Mouth Trap, Lottie Dottie ou encore Bendy Wendy : derrière ces drôles de noms se cachent des chatons orphelins recueillis par la Bitty Kitty Brigade, une association du Minnesota (États-Unis). Un lundi matin, avant l'arrivée des visiteurs, cette petite troupe a parcouru l'aquarium Sea Life du Mall of America. Requins, tortues et poissons-clowns les attendaient derrière les vitres…

Qui n'a jamais rêvé de parcourir un aquarium avant la foule ? C'est ce qu'ont vécu, pendant près de 2 heures, environ 24 petits moustachus dans les allées de Sea Life, installé au cœur du Mall of America, le plus grand centre commercial du continent, en banlieue de Minneapolis, dans le Minnesota. Arrivés tôt le matin, avant l'ouverture au public, ils ont gambadé d'un bassin à l'autre, comme le raconte ABC News.

Cette sortie n'avait rien d'une première : la Bitty Kitty Brigade, qui trouve des familles d'accueil à des chatons orphelins nouveau-nés dans la région, organisait en effet cette excursion pour la 6e année. « Nous avons simplement pensé que ce serait vraiment amusant et stimulant pour des chatons de voir ça. », a expliqué John Sullwold, porte-parole de l'établissement. Et ce fût le cas !

© SEA LIFE at Mall of America

Requin, tortues et poissons-clowns à portée de patte

Dans l'eau bleutée, un poisson plutôt imposant pour de si petits spectateurs est passé au-dessus de 2 chatons qui levaient les yeux. L'un est resté figé devant la vitre, comme hypnotisé, tandis que l'autre, nullement impressionné, préférait visiblement courir dans tous les sens. Un peu plus loin, dans un dôme transparent, Turkey Leg s'est dressé sur ses pattes arrière au passage de poissons-clowns aux couleurs vives.

Certains de ses camarades ont filé dans le tunnel sous-marin de 90 mètres, s'arrêtant net pour observer un requin taureau ou des tortues marines. D'autres ont choisi une tout autre façon de profiter de la visite : la pénombre bleue semblait les apaiser, et ils ont fermé les yeux pour une petite sieste.

Se socialiser avant une éventuelle adoption

Au-delà des images attendrissantes, l'escapade a une utilité bien réelle, explique Kya Anderson, directrice d'événements de l'association. Elle fait connaître la Bitty Kitty Brigade et offre aux jeunes félins l'occasion de se socialiser, ce qui peut faciliter leur adaptation à un nouveau foyer s'ils viennent à être adoptés. Et la mission est de taille : l'association s'occupe d'environ 1 000 chatons cette année.

© Bitty Kitty Brigade

« Les chatons sont tout simplement très excités de voir les poissons nager. », résume Kya Anderson.

L'aquarium ne réserve d'ailleurs pas ses visites privées aux seuls matous : des chiots de Safe Hands Rescue, une autre association fonctionnant avec des familles d'accueil, ont eux aussi été conviés, un autre jour bien sûr. « Il y a beaucoup plus de courses avec les chiots. », glisse John Sullwold. Une chose est sûre : les sorties scolaires ne profitent pas qu'aux enfants !