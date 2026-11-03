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Cette chienne ne pesait que 12 kg et risquait de perdre la vie : 12 jours après, l’association donne des nouvelles


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Ses jours ne sont plus en danger. Recueillie à 12 kg avec un pronostic vital engagé, Nikki a repris 3 kilos depuis son sauvetage. Toujours hospitalisée chez le vétérinaire d'Action Protection Animale, la chienne attend désormais une famille d'accueil, à des conditions que l'association détaille sans détour.

Illustration : "Cette chienne ne pesait que 12 kg et risquait de perdre la vie : 12 jours après, l’association donne des nouvelles"
© Action Protection Animale

Dans un message diffusé sur son site, l'association Action Protection Animale a donné des nouvelles de Nikki, chienne hospitalisée qu'elle avait recueillie 12 jours plus tôt. Nous vous en parlions dans un précédent article. Au moment de ce sauvetage, l'animal n'affichait que 12 kg. Nikki était ainsi dans un état de maigreur extrême, et sa vie était en jeu.

Nikki très amaigrie, debout sur un sol goudronné jonché de feuilles mortes
© Action Protection Animale

Depuis, la balance affiche 15 kg. Nikki est encore hospitalisée chez le vétérinaire de l'association, mais sa vie n'est plus menacée. Le chemin qui l'attend reste long, prévient Action Protection Animale, qui l'affirme toutefois sans hésiter : la chienne va vivre.

Une chienne noire au poitrail blanc, harnais rose, assise sur un tapis beige
© Action Protection Animale

Avec ces kilos retrouvés, la rescapée a regagné des forces et, d'après l'association, le goût de vivre. Pour s'en convaincre, celle-ci invite à regarder une vidéo (ci-dessous) où l'on voit Nikki jouer avec son coussin préféré. Elle remercie au passage toutes les personnes qui ont contribué à ce sauvetage, un soutien qu'elle qualifie de précieux.

Play Video

Un long travail à mener avec elle

Sauver Nikki n'était qu'une partie du travail : l'association lui cherche maintenant une famille d'accueil. Consciente que l'histoire de la chienne a touché beaucoup de monde et que les demandes risquent d'affluer, elle préfère annoncer la couleur dès le départ. D'après Action Protection Animale, l'animal a manqué de tout, nourriture, contacts, liens sociaux et compagnie d'autres chiens. Cette cruauté, écrit-elle, a laissé des traces visibles sur son corps, mais aussi des blessures psychologiques qui ne se voient pas et qui sont pourtant les plus difficiles à soigner.

Il n'est pas question, dans l'immédiat, de laisser Nikki seule. L'association précise aussi qu'elle protège ses ressources et que la cohabitation avec d'autres animaux ne lui convient pas ; elle a donc décidé de ne pas la placer avec d'autres animaux, ni avec des enfants mineurs. Ce dont la chienne aura besoin pour s'épanouir, c'est de quelqu'un de présent et d'investi, capable de lui offrir un cadre rassurant, de lire les codes propres aux chiens et de tenir compte du passé terrible qu'elle a traversé.

Une compagne pleine d'affection une fois mise en confiance

Action Protection Animale le répète : mettre un animal à l'abri de la cruauté n'est qu'un début, car vient ensuite une longue réhabilitation. Mieux vaut en prendre la mesure avant de se porter candidat, plutôt que de s'engager sous le coup de l'émotion suscitée par une photo.

Lorsqu'elle est en confiance, Nikki se révèle, selon l'association, une compagne pleine d'affection à laquelle on s'attache vite. Pour une famille consciente de l'investissement nécessaire, elle sera la partenaire d'une vie, assure Action Protection Animale, qui ajoute qu'elle rendra au centuple ce qui lui sera donné. 

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

1 commentaire

  • Invité

    Invité a écrit : 38 min

    Quel soulagement qu'elle aille mieux. Qu'elle s'en sorte et trouve une bonne famille sera la plus belle revanche contre ses anciens maîtres.
    La justice va s'occuper d'eux je l'espère, sans beaucoup d'illusions

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