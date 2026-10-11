  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres

Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Après près d’un an sans nouvelles, Luke a finalement retrouvé Cato à plus de 320 kilomètres de chez lui, grâce à la puce d’identification de ce Bengal. Le chat, qui aurait été revendu après un vol, a ainsi pu retourner auprès de sa famille, qui compte désormais tout faire pour éviter une nouvelle fugue.

Illustration : "Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres"
© KBZK

Cato et sa famille ont été privés l'un de l'autre pendant près d'un an, le chat ayant disparu avant de refaire surface à des centaines de kilomètres de chez lui grâce à sa puce d'identification, rapportait KBZK.

Illustration de l'article : Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres
KBZK

Cato est un Bengal de 9e génération. Son propriétaire Luke, qui habite Bozeman dans le Montana (Etats-Unis), indique l'avoir acheté chez un éleveur de la région de Seattle, dans l'Etat de Washington, pour la somme de 5 000 dollars (4 400 euros environ).

Illustration de l'article : Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres
KBZK

Le félin avait l'habitude de passer ses journées dehors. Il sortait en journée et finissait toujours par rentrer le soir. Il avait fait cela pendant des années, jusqu'à cette triste soirée de mai 2025.

« Il était à la maison vers 14 heures, puis il n’était pas rentré ce soir-là comme il le faisait toujours, se souvient Luke. C’est à ce moment-là que nous avions vraiment commencé à paniquer. »

Illustration de l'article : Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres
KBZK

« La maison était tout simplement trop silencieuse »

L'homme l'avait cherché partout. Il avait contacté la plupart des vétérinaires de la région, distribué et placardé des affiches et même fait appel à un télépilote de drone à caméra infrarouge. Ces efforts sont toutefois restés vains. Cato était introuvable.

« La maison était tout simplement trop silencieuse, alors nous avons accueilli quelques nouveaux compagnons », dit Luke. La famille a, en effet, adopté 4 chats après la disparition du Bengal.

La délivrance que Luke n'osait plus espérer est arrivée en mars 2026. Un vétérinaire basé à Bigfork, à plus de 320 kilomètres de Bozeman, l'a appelé pour lui annoncer qu'ils venait d'admettre Cato. Il avait obtenu ses coordonnées grâce à la puce d'identification du chat.

Luke n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'est qu'en voyant la photo de son ami à vibrisses envoyée par le vétérinaire qu'il a réalisé qu'il s'agissait bien de lui.

« Il s’est retourné et s’est souvenu de tout »

Un ami qui passait par Bigfork s'est chargé de récupérer Cato chez le vétérinaire et de le ramener à Bozeman. Les retrouvailles ont ainsi pu avoir lieu.

« Nous l’avons mis dans le garage. Il est sorti de sa caisse de transport, s’est éloigné de moi de quelques pas, puis s’est retourné et s’est souvenu de tout », raconte son humain.

Illustration de l'article : Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres
KBZK

Luke pense que Cato a été volé, car il a été revendu à une femme pour 3 500 dollars (3 100 euros), celle-ci affirmant ignorer qu'il avait déjà une famille.

Cato porte désormais un collier GPS pour prévenir toute nouvelle disparition.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Lors de leur promenade, ce couple et son chien croisent la route d'un félin bien décidé à changer de vie Emotion

Lors de leur promenade, ce couple et son chien croisent la route d'un félin bien décidé à changer de vie

Affamée et livrée à elle-même, cette chatte errante a choisi la bonne maison en traversant la rue pour rejoindre un...

10/10/26 | Par K. Ayari