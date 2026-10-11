Ce Bengal disparaît du jour au lendemain et réapparaît près d’un an plus tard à des centaines de kilomètres

Après près d’un an sans nouvelles, Luke a finalement retrouvé Cato à plus de 320 kilomètres de chez lui, grâce à la puce d’identification de ce Bengal. Le chat, qui aurait été revendu après un vol, a ainsi pu retourner auprès de sa famille, qui compte désormais tout faire pour éviter une nouvelle fugue.

Cato et sa famille ont été privés l'un de l'autre pendant près d'un an, le chat ayant disparu avant de refaire surface à des centaines de kilomètres de chez lui grâce à sa puce d'identification, rapportait KBZK .



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Cato est un Bengal de 9e génération. Son propriétaire Luke, qui habite Bozeman dans le Montana (Etats-Unis), indique l'avoir acheté chez un éleveur de la région de Seattle, dans l'Etat de Washington, pour la somme de 5 000 dollars (4 400 euros environ).



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Le félin avait l'habitude de passer ses journées dehors. Il sortait en journée et finissait toujours par rentrer le soir. Il avait fait cela pendant des années, jusqu'à cette triste soirée de mai 2025.

« Il était à la maison vers 14 heures, puis il n’était pas rentré ce soir-là comme il le faisait toujours, se souvient Luke. C’est à ce moment-là que nous avions vraiment commencé à paniquer. »



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« La maison était tout simplement trop silencieuse »

L'homme l'avait cherché partout. Il avait contacté la plupart des vétérinaires de la région, distribué et placardé des affiches et même fait appel à un télépilote de drone à caméra infrarouge. Ces efforts sont toutefois restés vains. Cato était introuvable.

« La maison était tout simplement trop silencieuse, alors nous avons accueilli quelques nouveaux compagnons », dit Luke. La famille a, en effet, adopté 4 chats après la disparition du Bengal.

La délivrance que Luke n'osait plus espérer est arrivée en mars 2026. Un vétérinaire basé à Bigfork, à plus de 320 kilomètres de Bozeman, l'a appelé pour lui annoncer qu'ils venait d'admettre Cato. Il avait obtenu ses coordonnées grâce à la puce d'identification du chat.

Luke n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'est qu'en voyant la photo de son ami à vibrisses envoyée par le vétérinaire qu'il a réalisé qu'il s'agissait bien de lui.

« Il s’est retourné et s’est souvenu de tout »

Un ami qui passait par Bigfork s'est chargé de récupérer Cato chez le vétérinaire et de le ramener à Bozeman. Les retrouvailles ont ainsi pu avoir lieu.

« Nous l’avons mis dans le garage. Il est sorti de sa caisse de transport, s’est éloigné de moi de quelques pas, puis s’est retourné et s’est souvenu de tout », raconte son humain.



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Luke pense que Cato a été volé, car il a été revendu à une femme pour 3 500 dollars (3 100 euros), celle-ci affirmant ignorer qu'il avait déjà une famille.

Cato porte désormais un collier GPS pour prévenir toute nouvelle disparition.