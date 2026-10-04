Après une intervention de 3 jours, les spéléologues sauvent un chat coincé dans un trou de 27 centimètres

Le 27 septembre 2026, sur sa page Facebook, Spéléo Secours Français a raconté le sauvetage hors normes auquel ils ont contribué, à Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Coincé dans une faille de 27 centimètres de large sur 6 mètres de profondeur, entre 2 immeubles, un chat nommé Cookie était piégé après une chute. Après 3 jours d’intervention, il a pu être tiré d’affaire grâce aux spéléologues, et notamment à l’un d’entre eux, qui s’est glissé dans la faille pour l’atteindre.

C’est à Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, où vit sa maîtresse, que Cookie a vécu cette mésaventure qui lui a causé bien des frayeurs. 3 jours plus tôt, le félin était tombé dans une faille de 27 centimètres de large et de six mètres de profondeur, située entre 2 immeubles. Comme l’expliquait Spéléo Secours Français, sur son compte Facebook , le 27 septembre, « Tombé depuis le niveau de la voirie, l’animal s’était retrouvé bloqué dans un joint entre deux immeubles ».

3 jours d’intervention infructueux

Alors que les sapeurs-pompiers, prévenus par la propriétaire, avaient en vain tenté d’atteindre Cookie en perçant un trou dans la voirie, le chat restait hors de portée. C’est là que sa maîtresse a décidé de contacter les spéléologues bénévoles de la SSF-93. Leur habitude des interventions en milieu difficile pouvait sans nul doute être utile pour sauver Cookie. Pendant 3 jours et après plusieurs échecs, tant la faille était longue et étroite, il a fallu faire intervenir une spéléologue expérimentée afin de s'y glisser.

« Le SSF-93 a d’abord engagé un sauveteur afin d’installer un piège avec un appât pour tenter d’attirer le chat. Mais face à la difficulté à le faire entrer dans la caisse, une nouvelle stratégie a été mise en œuvre le samedi : une sauveteuse est descendue à son tour dans la fissure.»

Mettre l’animal en confiance

« Grâce à une approche patiente, elle a réussi à mettre l’animal en confiance, puis à l’attraper et à l’extraire », indiquait la publication Facebook, relayée par le média La Voix du Nord . Grâce à elle et à l’équipe du SSF-93, Cookie a été sorti de son trou sain et sauf, le 26 septembre au soir. Il a ainsi pu retrouver sa maîtresse, soulagée de son retour. « Une intervention originale qui démontre une nouvelle fois la capacité des équipes du SSF à s’adapter à des situations complexes et à mettre leurs compétences techniques au service du secours », soulignaient les spéléologues dans leur publication.

L’info Woopets : les pompiers interviennent-ils pour sauver un animal coincé dans un trou ?

Les sapeurs-pompiers (que vous pouvez contacter au 18 ou au 112) peuvent désormais être amenés à intervenir lorsqu’un animal se retrouve coincé dans un trou, comme cela a été le cas de Cookie.