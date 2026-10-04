Après une intervention de 3 jours, les spéléologues sauvent un chat coincé dans un trou de 27 centimètres
Le 27 septembre 2026, sur sa page Facebook, Spéléo Secours Français a raconté le sauvetage hors normes auquel ils ont contribué, à Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Coincé dans une faille de 27 centimètres de large sur 6 mètres de profondeur, entre 2 immeubles, un chat nommé Cookie était piégé après une chute. Après 3 jours d’intervention, il a pu être tiré d’affaire grâce aux spéléologues, et notamment à l’un d’entre eux, qui s’est glissé dans la faille pour l’atteindre.
C’est à Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, où vit sa maîtresse, que Cookie a vécu cette mésaventure qui lui a causé bien des frayeurs. 3 jours plus tôt, le félin était tombé dans une faille de 27 centimètres de large et de six mètres de profondeur, située entre 2 immeubles. Comme l’expliquait Spéléo Secours Français, sur son compte Facebook, le 27 septembre, « Tombé depuis le niveau de la voirie, l’animal s’était retrouvé bloqué dans un joint entre deux immeubles ».
3 jours d’intervention infructueux
Alors que les sapeurs-pompiers, prévenus par la propriétaire, avaient en vain tenté d’atteindre Cookie en perçant un trou dans la voirie, le chat restait hors de portée. C’est là que sa maîtresse a décidé de contacter les spéléologues bénévoles de la SSF-93. Leur habitude des interventions en milieu difficile pouvait sans nul doute être utile pour sauver Cookie. Pendant 3 jours et après plusieurs échecs, tant la faille était longue et étroite, il a fallu faire intervenir une spéléologue expérimentée afin de s'y glisser.
« Le SSF-93 a d’abord engagé un sauveteur afin d’installer un piège avec un appât pour tenter d’attirer le chat. Mais face à la difficulté à le faire entrer dans la caisse, une nouvelle stratégie a été mise en œuvre le samedi : une sauveteuse est descendue à son tour dans la fissure.»
Mettre l’animal en confiance
« Grâce à une approche patiente, elle a réussi à mettre l’animal en confiance, puis à l’attraper et à l’extraire », indiquait la publication Facebook, relayée par le média La Voix du Nord. Grâce à elle et à l’équipe du SSF-93, Cookie a été sorti de son trou sain et sauf, le 26 septembre au soir. Il a ainsi pu retrouver sa maîtresse, soulagée de son retour. « Une intervention originale qui démontre une nouvelle fois la capacité des équipes du SSF à s’adapter à des situations complexes et à mettre leurs compétences techniques au service du secours », soulignaient les spéléologues dans leur publication.
L’info Woopets : les pompiers interviennent-ils pour sauver un animal coincé dans un trou ?
Les sapeurs-pompiers (que vous pouvez contacter au 18 ou au 112) peuvent désormais être amenés à intervenir lorsqu’un animal se retrouve coincé dans un trou, comme cela a été le cas de Cookie.
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Lorsqu’il s’agit d’une urgence vitale menaçant l’animal, s’il est blessé, bloqué ou en danger de mort.
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L’intervention est gratuite si elle a lieu sur la voie publique ou dans la nature ; elle est payante lorsqu’elle survient dans une propriété privée.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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