Elle ne devait garder ce chaton malade et blessé qu’une seule nuit, avant de changer d’avis

Alors qu’elle pensait seulement lui offrir un refuge pour une nuit, Brittany Nicole McGee s’est finalement retrouvée liée à Zeek pour de longues années. Le chat roux, arrivé dans sa vie après avoir survécu à de graves blessures, est devenu un compagnon essentiel dont elle garde aujourd’hui un souvenir impérissable.

Nos animaux de compagnie laissent une trace indélébile dans nos vies et nos cœurs. Malheureusement, leur existence est trop courte, et leur départ est extrêmement difficile à accepter. On se console néanmoins en repensant aux précieux moments partagés, aux anecdotes et à leurs petites habitudes qui en faisaient des êtres à part. Brittany Nicole McGee n'oubliera jamais son chat Zeek, qui n'est malheureusement plus de ce monde et qui n'était pas censé faire partie de sa vie, avant d'en devenir une figure incontournable. Elle raconte son émouvante histoire sur The Animal Rescue Site .



Brittany Nicole McGee

Cette habitante de Cookeville, dans l'Etat du Tennessee (Etats-Unis), avait grandi au sein d'une famille d'amoureux des animaux. Cela faisait donc partie de son identité.

Un chaton dont la survie était incertaine

Elle avait 18 ans quand elle avait emménagé dans son premier appartement avec Karen, sa meilleure amie, qui partage la même passion pour les chiens et les chats. Elles n'avaient toutefois pas les moyens d'en adopter un à l'époque.

Tous les samedis, elles se rendaient à l'animalerie locale pour passer du temps avec les animaux provenant des refuges de la région et proposés à l'adoption.

Quelques mois plus tard, une autre amie, prénommée Amanda, avait appelé Brittany Nicole McGee pour lui annoncer qu'elle venait de recueillir un chaton roux très mal en point. Il était malade et blessé, manifestement après avoir été agressé. Sa bienfaitrice n'était pas sûre qu'il survivrait, mais elle avait tout fait pour le sauver.

Elle avait ainsi pris soin du chaton, qui s'appelait alors Alexander, jusqu'à l'âge de 6 semaines, puis elle avait à nouveau contacté Brittany Nicole McGee. Cette fois-ci, c'était pour lui demander si elle voulait l'adopter.

Elle en mourait d'envie, mais elle lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas le faire, car le propriétaire de son logement n'autorisait pas les animaux de compagnie dans la résidence. Brittany Nicole McGee avait tout de même accepté de le garder pour la nuit.

« Il m'a sauvée »

Dès que le chaton est arrivé et est sorti de sa caisse de transport, il s'est dirigé vers elle. Brittany Nicole McGee a été bouleversée par son attitude. Elle a compris, dès lors, qu'elle allait avoir bien du mal à s'en séparer.

Elle l'a renommé Zeek et s'est rapidement attachée à lui. Un sentiment qui était d'ailleurs réciproque. Affectueux, joueur et sociable, le jeune félin ne l'a finalement plus jamais quittée, puisqu'elle a décidé de l'adopter.

Brittany Nicole McGee ne précise pas si elle a fini par obtenir le feu vert du propriétaire ou si elle a déménagé. Quoi qu'il en soit, elle et Zeek ont passé de merveilleuses années ensemble.

« Il m'a sauvée », assure-t-elle…