Ce chat de 8 ans est encore nourri à la seringue, mais reste affectueux envers ses bienfaiteurs

Après avoir frôlé le pire, James montre aujourd’hui des signes encourageants de rétablissement grâce aux soins intensifs prodigués par les vétérinaires. Malgré une intervention chirurgicale à venir et une alimentation encore assistée, ce chat de 8 ans conserve toute sa douceur et espère désormais trouver une famille d’accueil médicalisée.

Quand James était arrivée au refuge de la Siskiyou Humane Society après avoir été découvert errant à Yreka, en Californie (Etats-Unis), les bénévoles étaient convaincus qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Ce chat roux était, en effet, extrêmement mal en point. « Il était complètement couvert de sécrétions, de mucus nasal et de bave. Il avait des mites d’oreilles. Il n’allait pas bien du tout », raconte Amber Stevens, responsable de la chatterie au sein de l'association, à KRCR .

Il souffrait notamment d'une grave blessure au niveau du voile du palais. Il ne pouvait donc pas s'alimenter et était donc condamné. Le matou de 8 ans peut toutefois désormais espérer s'en sortir grâce au passant qui l'a remarqué dans la rue et amené au refuge, ainsi qu'aux vétérinaires mobilisés pour le sauver.



Siskiyou Humane Society

Son visage gonflé et les autres symptômes qu'il affichait n'auguraient de rien de bon. L'équipe de la Siskiyou Humane Society craignait même des lésions cérébrales. Fort heureusement, ce n'était pas le cas. Les examens et les soins réalisés à la clinique vétérinaire Mount Shasta Animal Hospital ont permis d'écarter cette possibilité et à James de voir son état de santé s'améliorer considérablement après plus d'une semaine d'hospitalisation.

Un chat affectueux malgré son état de santé

« Il arrive presque au terme de ses 10 jours d’antibiotiques. Il reçoit également des médicaments contre la douleur. On le nourrit 3 fois par jour à l’aide d’une seringue, mais heureusement, c’est un gros chat », explique Amber Stevens.



KRCR

Le chat devra opéré pour se faire retirer plusieurs dents, il n'est pas encore en mesure de se nourrir de manière autonome et doit encore recevoir des traitements. Autant dire que le chemin vers la guérison est encore long pour lui. Néanmoins, cela ne semble en rien affecter son tempérament ; il se montre très amical et affectueux envers ses bienfaiteurs.

La Siskiyou Humane Society espère lui trouver une famille d'accueil médicalisée, idéalement dans la région. Le cas échéant, elle continuera de prendre soin de lui.

L’info Woopets : comment un chat peut-il se blesser au niveau du voile du palais ?

Une lésion du voile du palais peut avoir différentes origines chez le chat. Elle peut notamment être provoquée par un traumatisme (chute, morsure, choc ou pénétration d’un corps étranger dans la bouche), mais aussi par une infection sévère, une inflammation ou une maladie affectant les tissus de la cavité buccale. Certaines lésions peuvent également apparaître après l’ingestion d’un objet particulièrement pointu ou irritant.

Une atteinte importante du voile du palais peut avoir des conséquences sérieuses : elle peut notamment rendre l’alimentation difficile ou favoriser le passage de nourriture et de liquides vers les voies respiratoires, avec un risque de complications respiratoires.