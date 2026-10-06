Abandonné plus d’un mois dans un appartement, ce chat continue de faire confiance aux humains

Pendant plus d’un mois, Rayure et son ami hamster ont vécu seuls dans un appartement, sans les soins dont ils avaient besoin. Heureusement, une intervention a permis de les sauver. Aujourd’hui, le minou va bien et révèle son adorable personnalité. À 5 ans, ce gentil chat ne demande désormais qu’une chose : trouver sa famille pour la vie.

Parfois, il suffit d’un geste pour changer une vie. Pour Rayure, un gentil minou tigré, et son petit compagnon hamster, l’intervention de l’association Bon' Eure Kawin, de Gisors (27), a été une véritable seconde chance.

Un mois, seuls dans un appartement

C’est début septembre que les sauveteurs normands ont été alertés de la situation des 2 boules de poils, laissées seules dans un appartement pendant plusieurs semaines après le départ de leur propriétaire.

« Sur place : un chat, des gamelles encore pleines, mais des litières couvertes de moisissures, de l’urine au sol. », explique l’association dans un post Facebook. « Dans une autre pièce, un hamster vivait dans une cage minuscule, lui privé de nourriture. La propriétaire aurait déménagé en laissant Rayure et son petit compagnon derrière elle. Une personne devait passer s’en occuper, mais leurs besoins essentiels n’ont manifestement pas été assurés. »

Heureusement, grâce à l’intervention d’une bénévole, des pompiers et de la gendarmerie, une nouvelle vie a pu commencer pour eux. Identifié au nom de la Fondation 30 Millions d’Amis, Rayure a pu être pris en charge immédiatement, tandis que le hamster profite désormais d’un véritable « palace à 2 étages », entouré de soins, de nourriture et de câlins.

Le numéro de l’association a néanmoins été transmis à leur propriétaire, sans effet. Celui-ci n’a pas jugé bon d’appeler ou d’envoyer un message pour prendre des nouvelles des 2 petits rescapés…

© Association Bon' Eure Kawin / Facebook

Une confiance intacte

Aujourd’hui, les 2 boules de poils cherchent plus que jamais une famille aimante, attentionnée et définitive. En particulier Rayure. Pour ceux qui prennent désormais soin de lui, il est difficile de comprendre comment un chat comme lui a pu être abandonné… Et pourtant, malgré ce qu’il a vécu, « Rayure n’a rien perdu de sa confiance en l’humain », expliquent ses anges gardiens.

À 5 ans, ce magnifique matou est un véritable cœur en or : doux, affectueux et d’une grande gentillesse, il apprécie profondément la compagnie des humains et se montre également très doux avec les enfants. « Nous recherchons pour lui une famille sérieuse et aimante, prête à lui offrir une vraie vie de famille et à ne jamais l’abandonner. », précise l’association. Nul doute que ce gentil chat pourra bientôt enfin trouver sa famille pour la vie.

© Association Bon' Eure Kawin / Facebook

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