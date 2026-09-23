Un chaton transi de froid se réchauffe sur un capot de voiture, puis s’apaise sous les caresses de son sauveur

Sauvé in extremis alors qu’il grelottait de froid devant des portes qui se refermaient les unes après les autres, le petit Tenzo a finalement trouvé bien plus qu’un refuge. Après avoir été soigné et pris en charge par un amoureux des chats prénommé Yassine, ce chaton tuxedo a découvert la vie de famille, entouré de congénères avec lesquels il s’est rapidement lié d’amitié. Désormais en pleine forme et prêt à rejoindre un foyer aimant, Tenzo n’attend plus qu’une famille qui saura apprécier son goût pour les câlins et les parties de jeu endiablées.

Nous vous avions déjà parlé de Yassine, alias « The Yass House » ce jeune homme qui avait porté secours à Lila, un chaton craintif s'étant présenté à sa fenêtre. Amoureux des chats, il vient en aide à ceux qu'il découvre errants et en difficulté, les accueille et s'emploie à leur trouver des familles aimantes.

Récemment, il a sauvé une autre minuscule boule de poils en détresse. Comme on peut le voir dans une vidéo partagée par The Dodo sur sa chaîne YouTube, ce chaton tuxedo transi de froid essayait désespérément de se faufiler dans l'un des bâtiments pour profiter d'un peu de chaleur, mais toutes les portes se refermaient devant lui.



The Dodo / YouTube

Yassine en a été informé et il s'est rendu sur place. Il a d'abord posé le minet sur le capot de sa voiture qui était encore chaud, ce qui lui a fait énormément de bien. Les caresses ont ensuite achevé de gagner sa confiance.



The Dodo / YouTube

Il a emmené son petit protégé chez le vétérinaire pour le faire examiner. Mis à part la présence de puces et une légère hypothermie, le chaton était en bonne santé.

Un chaton « parfait pour ceux qui aiment rire et faire des câlins »

Après une période de quarantaine, Yassine l'a accueilli chez lui pour en prendre soin. Il l'a appelé Tenzo.



The Dodo / YouTube

Il a pu faire la connaissance des autres chats de Yassine et s'est vite fait des amis parmi eux, passant son temps à jouer et à se chamailler avec eux. Toutefois, son préféré reste son humain, qui s'est lui-même beaucoup attaché à lui.



The Dodo / YouTube

Yassine indique que Tenzo est désormais prêt pour l'adoption et assure qu'il est un compagnon « parfait pour ceux qui aiment rire et faire des câlins ».