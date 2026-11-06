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70 Bengals d'un élevage clandestin à héberger en une soirée : un refuge face à un afflux qu'il n'a jamais connu


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
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Fin février 2024, les bénévoles de Warrington Animal Welfare ont découvert, dans une maison de Runcorn (Cheshire, Royaume-Uni), des dizaines de chats de race Bengal envoyés depuis Londres par un éleveur. Amaigris et malades, ces félins avaient besoin d'aide, et vite...

Illustration : "70 Bengals d'un élevage clandestin à héberger en une soirée : un refuge face à un afflux qu'il n'a jamais connu"
© Warrington Animal Welfare

L'intervention de l'association Warrington Animal Welfare à Runcorn, relayée par la BBC, s'est déroulée dans la soirée du mercredi 28 février 2024. Au total, les bénévoles se sont retrouvés avec pas moins de 70 chats à héberger au refuge, dont 42 chatons.

Tous appartenaient à la race Bengal, dont les sujets de pedigree peuvent se vendre jusqu'à 1 000 £ (environ 1 200€) . Un éleveur les avait envoyés depuis Londres jusque dans le Cheshire. Pour l'association, cette affaire constitue « un exemple d'élevage clandestin à son pire niveau ».

Des chats et chatons tachetés lovés dans un panier rose posé dans une cage © Warrington Animal Welfare / Facebook
© Warrington Animal Welfare

« Ils étaient en cage »

« Ils étaient en cage », confie Julie Pickett, administratrice de Warrington Animal Welfare, interrogée par nos confrères de la BBC. Des conditions de vie décrites comme pénibles pour les félins...

En sous-poids, les chats souffraient aussi de grippe féline, de troubles de l'estomac ou encore de problèmes aux yeux. Une arrivée massive, que les bénévoles n'ont pas eu à gérer seuls.

« C'était très accablant sur le moment, mais nous avons fait appel à l'aide d'un autre refuge », reconnaît Julie. Face à cet afflux, l'association a donc demandé un coup de main à une autre structure.

Un chat roux tigré aux yeux clairs près d'un chaton tacheté sur une couverture jaune © BBC
© BBC

Des soins et un appel aux dons

Premier réflexe une fois les félins installés au refuge : leur donner à manger, car ils avaient faim. Chacun d'eux a ensuite passé un bilan de santé complet. La suite s'annonçait longue, puisque stérilisation, vaccins et soins vétérinaires attendaient l'ensemble du groupe.

Un chat roux tacheté examiné à l'échographe par deux femmes dans une salle de soins © Warrington Animal Welfare / Facebook
© Warrington Animal Welfare

La liste des dépenses était tout aussi longue : stérilisations, vaccinations, alimentation adaptée aux estomacs fragiles, aliments complémentaires, gouttes pour les yeux... L'association, qui n'avait jamais hébergé autant de chats en même temps, a donc lancé un appel aux dons.

Les chatons et leurs mères devaient rester au centre pendant 4 à 5 semaines au maximum.

En quête de maîtres expérimentés

Et ensuite ? Le centre s'est donné pour mission de placer les chats et chatons à l'adoption auprès de personnes ayant déjà l'expérience des animaux de compagnie. Une fois rétablis, les Bengals devaient ainsi rejoindre un foyer définitif.

L'info Woopets : quelles sont les spécificités du Bengal ?

Le corps du Bengal s'avère musclé et athlétique. Son poil est court et soyeux ; sa robe tachetée, marbrée ou ornée de rosettes qui font tout son charme.
En règle générale, les représentants de la race sont décrits par leurs adoptants comme étant affectueux, curieux et particulièrement joueurs. Ils sont très intelligents et débordent d'énergie, d'où leur besoin de se dépenser suffisamment chaque jour. Jeux interactifs, arbres à chat, parcours en hauteur, interactions... Sont essentiels à leur équilibre.
Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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