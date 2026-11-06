70 Bengals d'un élevage clandestin à héberger en une soirée : un refuge face à un afflux qu'il n'a jamais connu

Fin février 2024, les bénévoles de Warrington Animal Welfare ont découvert, dans une maison de Runcorn (Cheshire, Royaume-Uni), des dizaines de chats de race Bengal envoyés depuis Londres par un éleveur. Amaigris et malades, ces félins avaient besoin d'aide, et vite...

L'intervention de l'association Warrington Animal Welfare à Runcorn, relayée par la BBC, s'est déroulée dans la soirée du mercredi 28 février 2024. Au total, les bénévoles se sont retrouvés avec pas moins de 70 chats à héberger au refuge, dont 42 chatons.

Tous appartenaient à la race Bengal, dont les sujets de pedigree peuvent se vendre jusqu'à 1 000 £ (environ 1 200€) . Un éleveur les avait envoyés depuis Londres jusque dans le Cheshire. Pour l'association, cette affaire constitue « un exemple d'élevage clandestin à son pire niveau ».

© Warrington Animal Welfare

« Ils étaient en cage »

« Ils étaient en cage », confie Julie Pickett, administratrice de Warrington Animal Welfare, interrogée par nos confrères de la BBC. Des conditions de vie décrites comme pénibles pour les félins...

En sous-poids, les chats souffraient aussi de grippe féline, de troubles de l'estomac ou encore de problèmes aux yeux. Une arrivée massive, que les bénévoles n'ont pas eu à gérer seuls.

« C'était très accablant sur le moment, mais nous avons fait appel à l'aide d'un autre refuge », reconnaît Julie. Face à cet afflux, l'association a donc demandé un coup de main à une autre structure.

© BBC

Des soins et un appel aux dons

Premier réflexe une fois les félins installés au refuge : leur donner à manger, car ils avaient faim. Chacun d'eux a ensuite passé un bilan de santé complet. La suite s'annonçait longue, puisque stérilisation, vaccins et soins vétérinaires attendaient l'ensemble du groupe.

© Warrington Animal Welfare

La liste des dépenses était tout aussi longue : stérilisations, vaccinations, alimentation adaptée aux estomacs fragiles, aliments complémentaires, gouttes pour les yeux... L'association, qui n'avait jamais hébergé autant de chats en même temps, a donc lancé un appel aux dons.

Les chatons et leurs mères devaient rester au centre pendant 4 à 5 semaines au maximum.

En quête de maîtres expérimentés

Et ensuite ? Le centre s'est donné pour mission de placer les chats et chatons à l'adoption auprès de personnes ayant déjà l'expérience des animaux de compagnie. Une fois rétablis, les Bengals devaient ainsi rejoindre un foyer définitif.

L'info Woopets : quelles sont les spécificités du Bengal ?

Le corps du Bengal s'avère musclé et athlétique. Son poil est court et soyeux ; sa robe tachetée, marbrée ou ornée de rosettes qui font tout son charme.