« Il est très fier d’avoir un chat » : Nathan adopte une chatte privée du même œil que lui

Au Canada, une chatte borgne répondant au nom de Leela et recueillie par la SPA de Québec, a trouvé une famille auprès de Nathan, un jeune garçon qui s'est reconnu en elle dès leur première rencontre. Le refuge a partagé sur sa page Facebook le message envoyé par la mère de l'enfant, et ce récit d'adoption est particulièrement touchant et inspirant.

Cette histoire, relayée par Le Sac de chips, a débuté bien avant la visite au refuge. La famille de Nathan souhaitait adopter un chat privé d'un œil pour que le garçon ait un compagnon, et cette recherche durait depuis plusieurs mois. Sa mère l'écrit dans le message transmis à la SPA de Québec, mis en ligne par l'organisme un mardi : « Ça faisait plusieurs mois que nous cherchions un chat borgne pour lui tenir compagnie ».

Lorsqu'il a découvert Leela, l'enfant a remarqué sans attendre ce qu'ils avaient en commun : la petite pensionnaire à la robe tigrée avait perdu son œil gauche, tout comme lui. Rassuré dès les premiers instants, selon le récit de sa maman, il s'est occupé d'elle avec douceur, la caressant tout en lui parlant à voix basse.

Au moment de repartir, Nathan a répété que cela lui faisait du bien au cœur, une phrase qu'il prononce encore aujourd'hui, précise sa mère.

© Facebook

« Il la trouve belle parce qu’elle est différente, comme lui »

Depuis, le garçon ne cache pas sa fierté d'avoir une amie féline bien à lui, dont il apprécie la beauté justement parce qu'elle n'est pas comme les autres. « Il est très fier d’avoir un chat, qu’il trouve belle parce qu’elle est différente, comme lui », confie sa mère, qui ajoute que cette adoption fait du bien à l'estime de son fils.

Leur complicité se prolonge jusque dans les moments les plus calmes de la journée. Le soir venu, c'est à Leela que l'enfant réserve ses confidences. « Il se confie déjà beaucoup à elle le soir et sait qu’elle le comprend », poursuit-elle.

Mis en ligne sur Facebook par la SPA de Québec, le message a suscité de nombreuses réactions : la photo publiée a déjà recueilli plus de 10 000 mentions J'aime et, sous l'image, les commentaires des internautes traduisent l'émotion laissée par ces quelques lignes.