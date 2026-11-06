Les enquêteurs saisissent 18 chiens de plus : 26 animaux récupérés vivants dans une enquête sur des combats canins présumés

13 chiens adultes et 5 chiots ont été saisis mardi dans une propriété du comté d'Elbert, en Géorgie, aux États-Unis, où une enquête sur un présumé réseau de combats de chiens déborde désormais du comté voisin de Hart, rapportait Now Georgia . Le nombre d'animaux récupérés vivants lors des 2 opérations atteint ainsi 26, tandis que 27 personnes sont poursuivies, annonçait le bureau du shérif du comté de Hart dans une mise à jour le mercredi 4 novembre.

Tout avait commencé le 30 octobre, lorsque les autorités avaient découvert une installation présumée de combats de chiens près de Jim Heard Road, dans le comté de Hart. À la suite de cette découverte, 26 personnes avaient été arrêtées, et les enquêteurs avaient récupéré sur place 7 chiens adultes et 1 chiot, ainsi que 3 chiens morts ; 27 véhicules avaient aussi été remorqués et d'importantes sommes en espèces saisies à titre de preuves.

Des chiens enchaînés, d'autres enfermés dans des chenils étroits

Parmi les personnes interpellées figurait Patrick Oneal Heard, 48 ans, domicilié à Elberton. C'est sa résidence de Sanders Road, dans le comté d'Elbert, que les enquêteurs du shérif local, épaulés par leurs collègues de Hart, ont fouillée le 3 novembre, munis d'un mandat de perquisition.

Sur place, les enquêteurs ont constaté que plusieurs chiens étaient retenus par des chaînes, dispersés sur la propriété, et que les autres vivaient dans des chenils exigus de bois et de grillage. La saisie des 18 animaux s'est déroulée avec le concours des agents de contrôle animalier des deux comtés, et les rescapés sont depuis confiés à Hart County Animal Control.

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À l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont également mis la main sur des objets servant à soigner des animaux blessés. D'après les autorités, ces découvertes pourraient entraîner de nouvelles inculpations dans le comté d'Elbert.

Une liste d'inculpés qui s'allonge

Avec cette seconde opération, le nombre de chiens vivants récupérés depuis le 30 octobre grimpe à 26, soit 20 adultes et 6 chiots. Du côté des personnes inculpées, aux 26 arrestations initiales s'est ajoutée celle de Tony Andre Hopps, 57 ans, de Dade City, en Floride, identifié par les autorités du comté de Hart. Les 27 personnes mises en cause sont poursuivies pour combats de chiens et pour cruauté envers les animaux, une infraction qualifiée de délit grave.

Les enquêteurs cherchent en outre à savoir si d'autres animaux sont détenus dans des propriétés liées à des habitants d'Elbert qui se trouvaient sur le site de Hart le 30 octobre. Le bureau du shérif du comté d'Elbert, qui dit soutenir son homologue de Hart par tous les moyens possibles, a tenu à préciser sa position : « Nous voulons que ce soit clair : nous ne tolérerons pas ce type de cruauté et de maltraitance envers les animaux. »

D'autres arrestations ou inculpations à venir ?

D'après le shérif de Hart, Chris Carroll, plusieurs forces de l'ordre ainsi que des partenaires fédéraux participaient à ce dossier de combats de chiens, et que d'autres arrestations ou inculpations restaient possibles. Toute personne détenant des informations sur cette affaire, ou sur d'autres cas de combats d'animaux, est invitée à joindre les enquêteurs d'Elbert.