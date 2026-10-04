51 chats négligés dans deux logements insalubres sont pris en charge en une journée par la Fondation 30 Millions d’Amis

Le 17 septembre 2026, les équipes de la Fondation 30 Millions d’Amis ont parcouru plus de 1000 kilomètres pour venir en aide à plus de 50 chats négligés, après avoir été alertées par les services vétérinaires des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Logés dans des conditions d’insalubrité extrême, les félins étaient, pour la plupart, dans un état préoccupant. Âgés de 1 mois à 15 ans, les chats sont désormais soignés par la Fondation qui rappelle l’importance de la stérilisation afin d’éviter la prolifération des félins.

C’est grâce aux services vétérinaires des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, que 51 chats ont pu être sauvés le 17 septembre dernier, après l’intervention de la Fondation 30 Millions d’Amis. Dans un communiqué partagé sur le site de la Fondation, celle-ci expliquait le contexte de leur sauvetage, mais aussi les conditions déplorables dans lesquelles les chats ont été retrouvés.

Plus de 1000 kilomètres parcourus en camion

« J’en ai fait des interventions, mais celle-ci, c’est du jamais vu ! », déclarait Alicia, soigneuse au refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie (77) après ce sauvetage massif. Aux côtés d’Axelle, elle s’est rendue sur place, dans les Hautes-Alpes, afin de prendre en charge des chats détenus dans l’insalubrité au domicile d’un couple. « Il y avait deux escaliers en entrant dans la maison. Une fois passé le premier pallier, il y avait des déjections animales partout », expliquait la jeune femme. Accompagnées de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) des Hautes-Alpes et de la police municipale, les 2 membres de la Fondation ont découvert les premiers chats « au milieu de sacs poubelle remplis de déjections ».

« Le pire, c’était l’odeur »

Les sacs poubelle s’entassaient sur une hauteur de 1 mètre à 1,50 mètre, et Alicia précisait qu’il était « quasiment impossible de ne pas marcher sur des sacs remplis de déchets ». « Baignoire remplie de sacs de déjections, sanitaires bouchées, cuisine infestée d’asticots, sols recouverts de détritus mêlés aux fientes… les immondices s’avèrent omniprésentes et les litières absentes », indiquait encore le communiqué. Celui-ci précise aussi que la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hautes-Alpes avait adressé un courrier à la Fondation pour signaler la présence de 3 chatons et leur mère « enfermés dans une chambre sans eau, les chatons ayant dû être extraits », ainsi que d’autres félins « enfermés dans plusieurs pièces maintenues closes à l’aide de manches à balai ou de câbles, sans accès à l’eau, et pour certains dans l’obscurité ».

Âgés de 1 mois à 15 ans, les chats étaient dans un état préoccupant et présentaient des signes de consanguinité évidents. Certains avaient « d’importantes croûtes autour des yeux », aucun n’était identifié. Au total, ce sont 26 chats qui ont été secourus, dont 8 qui ont été saisis contre le gré de leur propriétaire qui refusait de les céder. « Elle hurlait et ne voulait pas se séparer des huit autres, informent les bénévoles. Ils ont été saisis. »

25 autres félins amaigris

Au terme de cette matinée éprouvante, les 2 membres de la Fondation se sont rendues dans le département limitrophe des Alpes-de-Haute-Provence afin d'y secourir 25 autres chats. Ceux-ci avaient été retirés d’un appartement de 30m2 par les autorités. « La mairie et les forces de l’ordre avaient contacté la DDPP, qui nous a également sollicités pour la prise en charge des félins, indique Alicia. Lorsque nous sommes arrivées sur place, les chats avaient été capturés et placés dans des caisses de transports ». Le propriétaire des chats, malade, avait été hospitalisé peu de temps avant. Dans cet autre logement, les conditions de vie des chats n’étaient guère plus favorables. Le sol était couvert de déjections et sale, malgré la présence de litières. « Leur état général laisse penser que leurs besoins fondamentaux ne sont pas correctement pris en charge », signalait la DDPP dans le courrier adressé à la Fondation 30 Millions d’Amis.

51 chats désormais pris en charge par la Fondation

À présent, les 51 félins sont en sécurité au refuge de la Fondation 30 Millions d’Amis de la Tuilerie (77), où ils sont soignés. « Certains peuvent se montrer pots de colle, tout comme d’autres continuent de se cacher dans des recoins », précisait encore Alicia à 30millionsdamis.fr.

Fondation 30 Millions d'Amis

La stérilisation est un acte essentiel

Cette situation dramatique a poussé la Fondation à rappeler l’importance de la stérilisation des chats. En effet, « la prolifération non maîtrisée des chats peut rapidement conduire à des situations dramatiques, tant pour les animaux que pour les personnes qui en ont la charge », rappelle le Service Juridique de la Fondation 30 Millions d’Amis. « La stérilisation est un acte essentiel de prévention. Elle permet d’éviter les naissances non désirées et de limiter la multiplication de situations de maltraitance et/ou de négligence. Nous appelons chacun à faire stériliser son animal et, plus largement, à agir, voire se faire accompagner dès les premiers signes de difficulté, afin d’éviter que de telles situations ne deviennent incontrôlables ».

« Selon le Baromètre 2026 de la Fondation 30 Millions d’Amis réalisé avec l’Ifop, 66 % des Français souhaitent la stérilisation obligatoire de tous les animaux de compagnie. »