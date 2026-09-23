Des bénévoles recueillent 5 chatons sans leur mère, dont 4 ont une queue absente ou atrophiée

Retrouvés dans le Gloucestershire (Royaume-Uni), 4 chatons sur 5 concernés par une mutation génétique ont pu se reconstruire aux côtés de bénévoles. Leur âge a justifié la mise en place de soins spéciaux, de façon à maximiser les chances de survie. Le refuge missionné rappelle l’importance de la stérilisation féline.

Des soins intensifs ont dû être procurés à ces boules de poils qui ont dû évoluer sans maman. Nommés Patricia, Patrick, Pamela, Pauline et Petunia, les chatons ont trouvé du réconfort entre les mains des bénévoles de Cotswolds Dogs & Cats Home.

The Cotswolds Dogs & Cats Home / Facebook

« Beaucoup trop jeunes »

À 5 semaines, les chatons évoluent en général aux côtés de leur mère. Les 5 boules de poils secourues étaient particulièrement anxieuses sans une présence rassurante féline, et ont été mis à l’abri au plus vite, auprès de bénévoles habitués et avec une approche en douceur.

En quelques jours, et au rythme des soins procurés, les chatons se sont habitués à une présence humaine. « Ils gagnent en force et commencent à réaliser que les gens sont là pour les aider », ajoute un porte-parole du refuge auprès de la BBC.

The Cotswolds Dogs & Cats Home / Facebook

Des anomalies rares qui étonnent

En effet, sur 5 chatons, 4 présentent une anomalie au niveau de la queue. 2 chatons sont nés sans queue, et 2 autres avec une queue atrophiée.

Selon les vétérinaires, la présence de ces queues déformées serait d’origine génétique, et concernerait les chats errants. Si les anomalies sont a priori sans impact sur le fonctionnement du chaton, elles peuvent être le signe extérieur d’un syndrome plus envahissan,t le « syndrome de Manx », qui s’associe à une spina bifida (malformation de la colonne vertébrale), à des troubles digestifs et une incontinence urinaire.

Quelles sont les anomalies génétiques fréquemment rencontrées chez le chat errant ?

Les anomalies génétiques peuvent apparaître du fait de la reproduction massive et dans certains cas d’une consanguinité. Voici celles qui sont le plus souvent observées :

La polydactylie, ou la présence de doigt supplémentaire

Le prognathisme, la mandibule en décalage avec le maxillaire

Le strabisme convergent, la déviation d’un ou 2 yeux vers le milieu

Les fentes palatines, le palais divisé en 2 parties

Les anomalies cardiaques hypertrophiques, un épaississement du muscle cardiaque

Les kystes rénaux chroniques, liés à une insuffisance rénale

Pour endiguer la multiplication de ces anomalies, la stérilisation est le moyen préconisé. Elle permet de limiter la reproduction excessive, donc la souffrance féline due au manque de soins.