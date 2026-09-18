Ce chat noir aux oreilles asymétriques a quitté la rue et attend désormais une famille au refuge

Après un début de vie particulièrement difficile, Cosmo a enfin trouvé au refuge un endroit où il peut baisser la garde. Malgré ses drôles d’oreilles, témoins des épreuves qu’il a traversées, ce chat noir au caractère bien trempé est désormais prêt à tourner la page et à trouver une famille qui saura respecter son indépendance. A condition, bien sûr, de ne pas oublier les friandises.

Découvert errant, un chat au pelage noir a été pris en charge par l'équipe de la Tri-County Humane Society, dont le refuge se trouve à Saint Cloud dans l'Etat du Minnesota (Etats-Unis). A son arrivée, le félin était plutôt nerveux et méfiant, comme bon nombre de ses congénères ayant grandi dans la rue.

Ses bienfaiteurs, qui l'ont appelé Cosmo, ont surtout été frappés par la forme singulière de ses oreilles ; la droite est enroulée vers le haut, tandis que la gauche est rabattue sur le côté. C'est très probablement le résultat d'infections non soignées et de gelures liées à l'errance. Le quotidien de ce matou n'était clairement pas des plus agréables.



Tri-County Humane Society

« Même si nous ne connaissons pas son histoire, il semble avoir mené une vie mouvementée et difficile », confie ainsi Kate Kompas, de la Tri-County Humane Society, à The Dodo . Pour le reste, l'examen vétérinaire a révélé qu'il était globalement en bonne santé.

Cosmo a eu tout le temps de se détendre et de comprendre qu'il n'avait désorrmais plus rien à craindre au refuge. Veillant à ce qu'il ne manque de rien, les bénévoles de la structure d'accueil font tout pour le réconforter et le faire se sentir en sécurité.



Tri-County Humane Society

Un chat indépendant, mais aussi affecteux

A présent, Cosmo est prêt pour la prochaine grande étape de sa vie qu'est l'adoption. L'équipe de la Tri-County Humane Society est confiante quant à ses chances de rejoindre la famille aimante qu'il mérite.

« C’est définitivement un chat indépendant qui apprécie qu’on respecte ses limites, mais il a aussi un côté doux et affectueux, explique Kate Kompas. D’après nos bénévoles, le chemin vers son cœur passe clairement par la nourriture : si vous voulez des câlins, il voudra être nourri en échange. »



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