Très gourmand, ce chat n’hésite pas à prendre des risques pour dérober un peu de nourriture (vidéo)

Loki maîtrise l’art de dérober des denrées alimentaires dans les placards de ses propriétaires, une vidéo le montre à l’œuvre. Ce chat tabby n’en est pas à sa première tentative, et malgré les interdictions répétées, il poursuit sa carrière de voleur professionnel. Ces propriétaires l’ont compris tout comme d’autres, à la maison, c’est le chat qui commande.

Loki est un chat intelligent, confie la propriétaire, qui tente de raisonner son chat dans ses envies gourmandes qui surviennent durant la journée. Le chat n’en fait qu’à sa tête, et est prêt à tout pour satisfaire son estomac. L’adrénaline de l’instant semble le combler pleinement.

La main dans le sac

Sur le compte TikTok « @lokidoestricks », on assiste à une farce du chat, également relayée par Parade Pets. La vidéo débute avec un plan sur une cuisine et un calme plat. La phrase écrite en haut de l’image nous met la puce à l’oreille : « 5 minutes après lui avoir dit que la nourriture dans le placard n’est pas pour lui ». Tout a coup, la porte d’un placard bouge, et une petite tête de chat en sort avec un sachet de pain entre les dents. Délicatement, Loki pose une patte sur le mini four, et s’en va avec son butin.

Pain ou pomme de terre, tout est bon pour Loki

Loki n’a pas de restriction alimentaire. D’autres vidéos le montrent à l’œuvre, notamment en train de voler des pommes de terre dans le même placard. Pour le chat, il ne s’agit pas forcément de manger par la suite, la pomme de terre lui servant par exemple de balle.

C’est l’acte de désobéir et d’ouvrir les placards qui semble plaire au chat plein d’entrain.

Peu importe les règles de la maison, c’est Loki qui commande !

Quels sont les aliments dangereux pour le chat ?

Beaucoup d’animaux sont attirés par la nourriture, mais tous les aliments de nos cuisines ne sont pas forcément bons pour nos félins. Voici les aliments reconnus comme toxiques et dangereux pour eux :